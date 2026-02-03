Notizie
Necrologi Termini Imerese

Termini Imerese in lutto per la scomparsa di Massimiliano Pecoraro

di redazione #himeraweb.it #necrologi #Sicilia #termini imerese

Un silenzio carico di tristezza ha avvolto Termini Imerese dopo la notizia della improvvisa scomparsa di Massimiliano Pecoraro, venuto a mancare nella giornata di martedì 3 febbraio. Una perdita che ha colpito nel profondo non solo la sua famiglia, ma un’intera comunità che oggi si ritrova più fragile, unita da un dolore condiviso.

In queste ore, i social si stanno riempiendo di messaggi, ricordi, fotografie, parole cariche di affetto e incredulità. Sono tanti gli amici, i conoscenti e anche i clienti dello storico panificio “Pecoraro” che stanno affidando alla rete il loro saluto a Massimiliano: piccoli frammenti di vita, aneddoti, sorrisi strappati con semplicità, gesti quotidiani che oggi assumono il peso dolceamaro della memoria.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato tristezza e sgomento, perché arrivata all’improvviso, senza il tempo di prepararsi, senza spiegazioni che possano lenire lo strappo di un’assenza così repentina. Massimiliano viene ricordato come una persona dal cuore buono, capace di entrare in punta di piedi nella vita degli altri, lasciando però un segno profondo.

I funerali si terranno mercoledì 4 febbraio alle ore 15:00 presso la Chiesa Madre San Nicola di Bari di Termini Imerese. La famiglia Pecoraro ha dato il triste annuncio, mentre l’intera città si prepara a stringersi attorno a loro in un abbraccio collettivo fatto di rispetto, silenzio e preghiera.

In momenti come questi, restano le parole sussurrate, i ricordi condivisi, la consapevolezza che alcune persone, anche nel loro andare via, continuano a vivere nei cuori di chi le ha incontrate.

di redazione

1