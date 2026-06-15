Termini Imerese in lutto per Marco Dellaira: muore a 30 anni in un tragico incidente in moto nel Bergamasco

Una tragedia che ha lasciato senza parole due comunità, quella di Bergamo, dove viveva e lavorava da tempo, e quella di Termini Imerese, città che gli aveva dato i natali e alla quale era rimasto profondamente legato. Marco Dellaira, 30 anni, ha perso la vita nella notte tra sabato 13 e domenica 14 giugno in un drammatico incidente stradale avvenuto a Osio Sotto, nel Bergamasco.

Il giovane viaggiava in sella alla sua moto quando, poco dopo le 3 del mattino, è rimasto coinvolto in un incidente verificatosi sulla rotonda di fronte all’ospedale di Zingonia, lungo corso Europa. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli investigatori. Secondo le prime informazioni raccolte, si tratterebbe di un incidente autonomo, ma gli accertamenti della Polizia Stradale sono ancora in corso per chiarire con precisione quanto accaduto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118. Nonostante la vicinanza dell’ospedale e la rapidità dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate purtroppo fatali.

Termini Imerese dilaniata dal dolore

La notizia della sua scomparsa ha raggiunto rapidamente Termini Imerese, dove Marco era molto conosciuto e benvoluto. Negli anni aveva scelto di trasferirsi nel Nord Italia per costruire il proprio futuro, senza mai dimenticare le proprie radici. La sua morte ha suscitato sgomento e profonda commozione tra familiari, amici e conoscenti.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un ragazzo educato, riservato e sempre disponibile. Un giovane cresciuto tra le strade della sua città, tra le partite a pallone con gli amici, le giornate spensierate e i legami autentici costruiti nel tempo. Un sorriso discreto, una grande gentilezza e quella solarità che riusciva a trasmettere anche nei momenti più semplici della quotidianità.

Particolarmente toccante il messaggio affidato ai social dal cugino Alessandro, che ha voluto ricordarlo con parole cariche di affetto e dolore:

«Avevi una forza incredibile, con la quale rincorrevi quella felicità che ti aspettava. Non avevi paura di niente, non ti fermava nessuno, perché sapevi di valere tanto, a costo di affrontare mille sfide. Ma in fondo sorridevi, sempre».

Parole che raccontano il carattere di Marco e che oggi diventano il simbolo del ricordo lasciato in quanti hanno avuto la fortuna di condividere con lui un tratto di strada.

Termini Imerese si prepara ad accogliere Marco per l’ultimo abbraccio

Nelle ultime ore, mentre il dolore continua ad attraversare due comunità unite dal ricordo di Marco, è stato diffuso il manifesto funebre che ne annuncia la prematura scomparsa.

La sua salma si trova presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la città che lo aveva accolto e nella quale aveva scelto di costruire il proprio futuro.

Sarà però la sua Termini Imerese ad abbracciarlo per l’ultima volta: i funerali saranno celebrati nella Chiesa San Carlo Borromeo, in una data che verrà resa nota nei prossimi giorni. Un ultimo ritorno a casa, nella terra che lo ha visto crescere e diventare uomo, dove familiari, amici e quanti hanno condiviso con lui un pezzo di vita potranno stringersi nel ricordo di quel ragazzo dal sorriso sincero che il destino ha portato via troppo presto.

Mentre le autorità proseguono gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, Termini Imerese si stringe attorno alla famiglia Dellaria nel dolore per una perdita tanto improvvisa quanto devastante. Un giovane spezzato troppo presto, il cui ricordo continuerà a vivere negli affetti e nei cuori di chi gli ha voluto bene.