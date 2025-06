Termini Imerese, incidente nella trafficata via Garibaldi, un ferito

Paura in via Garibaldi nel pomeriggio di oggi, dove si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti un’auto e una moto.

Nell’impatto, una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata presso l’ospedale “Salvatore Cimino” di Termini Imerese per accertamenti.

A causa dell’incidente, il tratto stradale che va da piazza Duomo e prosegue in via Garibaldi, è stato momentaneamente chiuso al transito.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale, che ha effettuato i primi rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Al momento non si conoscono le condizioni del ferito.

La circolazione in zona sta subendo rallentamenti.

Seguiranno aggiornamenti