Termini Imerese: iniziati i lavori di riqualificazione in piazza delle Terme

Sono iniziati questa mattina i lavori di rifacimento del manto stradale della storica piazza delle Terme di Termini Imerese.

Un luogo simbolo per la città, dove è ubicato il Grand Hotel delle Terme, attualmente chiuso da 10 anni.

La piazza, frequentata giornalmente da numerosi cittadini, aveva subito numerosi danni al manto stradale; le grandi buche, intatti, causavano un notevole disagio per i cittadini che veicolavano in zona. In molti, infatti, lamentavano danni alle autovetture.

Con i lavori iniziati questa mattina, dunque, vedremo un restyling per la piazza.

Ricordiamo agli utenti che da oggi, oltre al divieto di sosta, vige anche il divieto di transito.