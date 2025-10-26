Termini Imerese, la consigliera Chiara dal Belvedere alza la voce: “Sindaco, conosci i dati sulla mortalità tumorale?”

L’inaugurazione del Belvedere di Termini Imerese, avvenuta ieri pomeriggio, si è trasformata in un’occasione di denuncia politica e civile.

Questa mattina, durante una diretta social trasmessa da uno dei punti panoramici della prima zona riaperta al pubblico, la consigliera comunale Anna Maria Chiara ha rivolto al sindaco una domanda diretta e carica di significato:

“Sindaco, tu hai la responsabilità di garantire la salute pubblica. Ma la percentuale di mortalità a Termini Imerese quant’è? Tu lo sai? Io non lo so.”

Parole forti, pronunciate con amarezza, mentre alle sue spalle scorrevano le immagini del golfo cittadino, in particolare dell’area portuale e del terminal container, tema che da tempo divide la città e la politica locale.

Chiara, impegnata da mesi in una battaglia contro la scelta di aprire il terminal container nello specchio d’acqua antistante la città, ha poi aggiunto:

“Ieri c’è stato il congresso del comitato porto, si è parlato di questo, di prevenzione. Tu non c’eri, Sindaco. Dovevi essere lì, in prima fila. Invece avete preferito festeggiare al Belvedere.”

La diretta, proseguita mostrando i lavori ancora in corso nella zona appena riaperta, si è chiusa con un messaggio di amore e appartenenza alla comunità termitana:

“Sono figlia di Termini e amo la mia città. Continuerò a stare dalla parte della mia gente.”

Il video, diffuso sui social, ha rapidamente acceso il dibattito pubblico, riportando al centro la questione del rapporto tra salute dei cittadini, tutela ambientale e sviluppo portuale.

