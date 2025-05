Termini Imerese: la conta dei danni dopo il violento nubifragio della scorsa notte

Un violento nubifragio si è imbattuto durante la notte su Termini Imerese.

L’ingente quantità di acqua caduta in breve tempo ha causato danni e disagi nella cittadina. Ad essere particolarmente colpita è la parte bassa della città.

Strade trasformate in fiumi, tombini scoppiati, disagi per gli automobilisti in transito, garage allagati.

Come una storia che si ripete, la forte pioggia è causa di disagi nella trafficata via Salemi Oddo, dove ancora una volta, è scoppiato un tombino. Il grande flusso d’acqua piovana e di liquami usciti dal tombino hanno allagato la strada, dove l’acqua rasentava il livello del marciapiede.

Disagi anche nella vicina via Felice Cavallotti, dove la strada si era trasformata in un fiume in piena; inoltre, nello stesso punto un ulteriore tombino era saltato, causando danni agli automobilisti. Quest’ultimi infatti, transitando in zona, hanno rischiato di restare bloccati con la propria automobile nella cadatoia scoperta.

Ulteriori disagi si sono registrati in altri punti della città, con strade allagate (tra queste anche la via Libertà) e garage invasi d’acqua.

L’appello dei residenti

Un appello ci giunge dai residenti della zona, che chiedono aiuto all’amministrazione comunale e agli organi di competenza, in quanto stanchi di dover convivere con questi disagi ogni volta che piove.

“Da anni segnaliamo la pericolosità del tombino – ci dicono -. Ad ogni pioggia però, accade sempre la stessa storia, come un copione che si ripete. Anche quando smette di piovere poi, la strada, resta comunque allagata e il tombino, scoperchiato dal forte flusso, pericoloso! Chiediamo aiuto, per noi che abitiamo qui e per tutti coloro che passano ogni giorno”.