Termini Imerese: La LVS Group chiarisce il contenuto dei colli depositati nell’area portuale

Con un comunicato stampa la LVS Group chiarisce il contenuto dei colli depositati all’interno dell’area portuale di Termini Imerese.

Il comunicato giunge in seguito alle polemiche dei giorni scorsi; secondi molti cittadini infatti, i colli identificati avrebbero contenuto dei rifiuti inquinanti.

La smentita

Quelle depositate sul molo trapezoidale del porto di Termini Imerese sono colli di materiale identificato con il termine CSS, ovvero Combustibile Solido Secondario, e non si tratta di “munnizza macinata”.

Questa azienda, che risulta il primo produttore siciliano e gode di un’ottima reputazione a livello internazionale proprio per la qualità di CSS prodotto, adotta tutte le misure per ridurre gli odori attraverso processi di selezione, che rimuovono la materia organica.

Tutti i canoni di stoccaggio previsti dal Ministero dell’Ambiente sono rispettati. Un impegno, che contribuisce a eliminare l’impatto ambientale dell’attività produttiva e a mantenere condizioni salubri.

Il CSS è un combustibile ottenuto da materiali non pericolosi quali carta, plastica, stoffa di piccole dimensioni, prive di frazione organica

dalla componente secca dei rifiuti non pericolosi, sia urbani sia speciali, a mezzo trattamenti di separazione da materiali non combustibili, come vetro e metalli.

Il prodotto è impiegato in impianti industriali quali: cementifici, acciaierie e centrali elettriche in sostituzione ai combustibili tradizionali.

Il Combustibile Solido Secondario è disciplinato a livello nazionale dall’articolo 183 “Definizioni” del D.lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni.

Lavoriamo ogni giorno per un’economia più sostenibile. Basta disinformazione: il cambiamento passa dalla conoscenza!