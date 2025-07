Termini Imerese: la piccola Delia Piazza porta la Sicilia sul podio del “Je So’ Pazzo Music Festival”

Ha solo 10 anni ma sul palco sa già incantare. La piccola Delia Piazza, originaria di Termini Imerese, ha conquistato il secondo posto nella categoria baby alla finale nazionale del prestigioso “Je So’ Pazzo Music Festival”, svoltasi nei giorni scorsi a Marino, alle porte di Roma.

Un risultato che porta in alto il nome della Sicilia e della scuola di musical “Arte e Passione” diretta da Mara Fasulo, dove Delia si forma con passione e disciplina. Alla finalissima del concorso, che ha visto sfidarsi centinaia di giovani talenti da tutta Italia, Delia ha emozionato giuria e pubblico con la sua interpretazione di “Parte del tuo mondo” dal film La Sirenetta, dimostrando una sorprendente padronanza vocale e una sensibilità artistica ben oltre la sua età.

Accanto a lei nel percorso di preparazione la maestra di canto Federica Quattrocchi, che ha curato ogni dettaglio dell’esibizione con competenza e dedizione, permettendo a Delia di affrontare il palco con sicurezza e naturalezza.

“Siamo fieri di questo risultato che premia l’impegno di una bambina speciale, capace di trasformare ogni esibizione in pura emozione”, commenta la direttrice artistica Mara Fasulo. “È anche un riconoscimento per il lavoro di squadra che portiamo avanti ogni giorno con professionalità e passione”.

Il “Je So’ Pazzo Music Festival” si conferma uno dei concorsi di canto più apprezzati a livello nazionale, non solo per il livello dei partecipanti ma anche per le opportunità concrete che offre ai giovani artisti, grazie a masterclass di eccellenza e occasioni di spettacolo che diventano vere e proprie palestre di crescita artistica.

Il podio conquistato da Delia non rappresenta solo un successo personale, ma anche un orgoglio per la scuola “Arte e Passione”, impegnata da anni nella promozione dell’educazione artistica integrata attraverso corsi di canto, danza e teatro, in un ambiente inclusivo e stimolante che valorizza i talenti del territorio.