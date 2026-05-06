Termini Imerese, la Società del Carnovale celebra 150 anni di storia e 15 anni dalla rinascita

Nella splendida cornice del ristorante “La Vetrana”, la Società del Carnovale ha svolto la cena di ringraziamento dedicata ai propri soci e a quanti hanno contribuito alla riuscita del Carnevale Termitano.

Una festa vissuta come un momento di famiglia, tra volti noti, collaboratori e istituzioni, alla presenza della Sindaca Maria Terranova, del vicesindaco Nicola Cascino e dei rappresentanti dell’amministrazione Giuseppe Cumbo e Fabio Lo Bono.

La serata è stata organizzata per celebrare due momenti simbolici della storica associazione: i 150 anni della Società del Carnovale e i 15 anni dalla sua rinascita.

Grazie alle ricevute donate dal socio e presidente onorario Ciccinè La Mantia, si ha infatti testimonianza della presenza dell’associazione già dal 1876, quando organizzava il Carnevale Termitano. Non una data certa, ma una traccia storica significativa che racconta radici profonde.

Nel 2010, da un’idea del presidente Emanuele Caruana, condivisa con quelli che lui stesso definisce “famiglia”, si è deciso di riportare in vita la Società del Carnovale, permettendo anche alle nuove generazioni di conoscere e vivere una realtà storica della città.

Era l’11 febbraio 2011 quando la Società del Carnovale rinacque ufficialmente a Termini Imerese. Oggi, quell’impegno compie 15 anni.

“Per questo ulteriore traguardo sono grato a tutti i ragazzi che negli anni si sono susseguiti, aggiunti e hanno sposato il progetto. Noi quando è nata la Società del Carnovale abbiamo trasmesso a tutti i ragazzi i due momenti molto importanti: salvaguardare la storia del nostro carnevale Termitano e i pilastri fondamentali sono quattro: U Nannu ca’ Nanna, i carri allegorici, i gruppi mascherati e u’ testamentu du Nannu. Tutto il resto è bellissimo, ma sono solo il contorno, la cornice di un quadro che raffigura già le parti più importanti”.

Una tradizione così importante meriterebbe una casa capace di custodirne la memoria. Il museo del Carnevale resta uno dei sogni più grandi della Società del Carnovale.

“Importantissimi storici del Carnevale, ma soprattutto gli organizzatori del Carnevale, e molti di loro, a partire dal Cavaliere Ignazio Casamento, lo zio Agostino La Rocca , proprietario delle maschere de U’ Nannu ca’ Nanna’, il Cavaliere Indovina , recentemente ho incontrato uno dei maestri cartapestai, Pino Caruso ; negli anni mi hanno sempre manifestato la volontà di donare un pezzo della loro e della nostra storia alla città di Termini Imerese. Anche chi non c’è più, ma sarà sempre con noi. Recentemente anche Ninni Sansone ci ha comunicato che donerà sia la Nanna che il notaio Menzapinna in cartapesta, dato che lui nel corso degli anni ha sempre costruito il carro del Re Carnevale. Voglio ringraziare anche la famiglia Abbruscato, ricordando lo zio Nino Abbruscato con un applauso. I maestri cartapestai Crivello e Cirà doneranno alla Società del Carnovale l’opera d’arte realizzata proprio quest’anno, la sede storica del Comune di Termini Imerese in miniatura, che si spera un domani verrà conservata ed esposta anch’essa all’interno del museo del Carnevale. Noi come Società del Carnovale ci speriamo e abbiamo in comune questo sogno così grande”.

Presente alla serata anche la Sindaca Maria Terranova, che ha sottolineato il valore della manifestazione per la città:

“Sono stati anni difficili – afferma il primo cittadino –. Ricordo bene il primo Carnevale, la mia giunta si insediò nell’ottobre 2020 e ci apprestavamo ad organizzare il Carnevale 2021.

Durante la prima riunione mi resi conto della situazione complessa in cui si trovava l’organizzazione del carnevale, proprio perché si veniva da anni in cui veniva organizzato grazie alla buona volontà di maestri cartapestai, gruppi, associazioni di volontariato, società del carnovale, cittadini, che prestavano la loro opera a titolo di volontariato e quasi non si era più abituati a pensare ed organizzare il carnevale per come si deve.

I costi sono imponenti e ancora oggi non riusciamo a far fronte ai costi.

Da quella prima riunione mi resi conto che andava ricostruito quello che era lo spirito dietro il Carnevale Termitano e credo, ad oggi, che sia stata quella la parte più complicata.

Negli anni abbiamo cercato di migliorarci sempre di più, imparando dagli errori”.

“Il Carnevale di Termini Imerese è la manifestazione principale, centrale della città di Termini Imerese, rappresenta un’indotto importante, non soltanto tradizione, cultura, patrimonio della città di Termini Imerese e da qui abbiamo capito che dovevamo renderci autonomi economicamente”.

“Fare parte della macchina organizzativa – prosegue – mi ha insegnato ad amare ogni pezzetto, ogni tassello, di questa tradizione. Grazie a voi per tutti gli insegnamenti e ciò che siete riusciti a trasmettermi in questi quasi sei anni, perché a prescindere da come andranno le elezioni comunali, personalmente conserverò ogni ricordo ed insegnamento, perché mi hanno consentito di guardare con uno sguardo diverso quella che è la tradizione della nostra città!”.

“Devo dire – ha aggiunto infine la Sindaca – che quando c’è la Società del Carnovale e quest’anno voi siete stati in prima linea nella gestione delle sfilate, nei tempi, nei ritmi, quando ci siete voi io sono tranquilla. Perché avete un modo, una professionalità, un’esperienza maturata nel corso degli anni che non ha eguali e questo ve lo volevo riconoscere e vi volevo ringraziare”.