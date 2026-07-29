Termini Imerese, la Tari diminuisce: risparmio di 150 mila euro e bollette più leggere per famiglie e imprese

Una riduzione della Tari per cittadini e attività economiche. È questa la novità annunciata dall’assessore al Bilancio e ai Tributi Giuseppe Di Maio, che comunica per il primo volta dall’introduzione della raccolta differenziata porta a porta una diminuzione del costo del servizio rifiuti.

Secondo quanto spiegato dall’assessore, il risultato è frutto dei risparmi ottenuti nella gestione del servizio nell’ultimo anno, pari a circa 150 mila euro, che consentiranno una riduzione media della tassa sui rifiuti di circa il 2% per tutte le utenze, sia domestiche sia non domestiche.

Una diminuzione che assume un valore ancora maggiore considerando l’aumento generale dei costi. A causa dell’inflazione e dell’incremento delle spese di gestione, infatti, la Tari avrebbe potuto subire un aumento stimato del 5%, con un aggravio complessivo di circa 400 mila euro.

Il beneficio reale per famiglie e imprese, secondo l’Amministrazione, arriva quindi a circa il 7%, considerando il mancato incremento della tariffa e la riduzione applicata.

«Per la prima volta da quando è stata introdotta la raccolta differenziata porta a porta, il costo del servizio rifiuti scende – ha dichiarato l’assessore Giuseppe Di Maio – e questo significa bollette più leggere».

Alla base del risultato, sottolinea Di Maio, c’è anche il comportamento virtuoso di tanti cittadini che quotidianamente effettuano correttamente la raccolta differenziata.

«Fare bene la raccolta differenziata non aiuta solo l’ambiente, ma permette anche di spendere meno», ha evidenziato l’assessore, rimarcando il legame tra qualità del servizio, partecipazione dei cittadini e contenimento dei costi.

L’Amministrazione comunale punta però a proseguire su questa strada. Tra gli obiettivi futuri ci sono il miglioramento della qualità della raccolta differenziata, una maggiore attenzione al rispetto delle regole e il contrasto ai comportamenti scorretti che incidono sul servizio e sui costi collettivi.

«Non vogliamo fermarci qui – ha aggiunto Di Maio – vogliamo migliorare ancora, aumentando la qualità della raccolta differenziata e facendo rispettare le regole a tutti».

Un richiamo rivolto soprattutto a chi non conferisce correttamente i rifiuti, penalizzando il lavoro della maggioranza dei cittadini che segue le disposizioni. L’Amministrazione annuncia infatti controlli più attenti per tutelare chi rispetta le regole e consolidare i risultati raggiunti.

La riduzione della Tari rappresenta dunque un segnale positivo sul fronte della gestione dei rifiuti, con l’obiettivo dichiarato di trasformare i miglioramenti nella raccolta differenziata in un beneficio economico sempre maggiore per la comunità.

«I risultati migliori si ottengono quando tutta la comunità lavora nella stessa direzione», conclude l’assessore, invitando cittadini e imprese a continuare il percorso intrapreso.