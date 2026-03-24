Termini Imerese, l’addio a Giuseppe Culotta, uomo di cuore e di fede

C’è un silenzio particolare che attraversa le comunità quando viene a mancare una persona come Giuseppe Culotta. Un silenzio fatto di ricordi, di gesti semplici, di presenze quotidiane che improvvisamente diventano assenza.

Lunedì 23 marzo, Giuseppe è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, lasciando un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma anche nel cuore della comunità di Termini Imerese, che oggi si stringe commossa attorno al suo ricordo.

Una vita fatta di amore, sacrificio e famiglia

Per tutti era Peppino. Un nome pronunciato con affetto, con quella familiarità che si riserva alle persone vere, autentiche.

Uomo umile e lavoratore instancabile, ha dedicato la sua intera esistenza alla famiglia. Accanto alla moglie Maria, ai figli Filippo e Mimma e agli adorati nipoti Giuseppe, Gianluca, Giuseppe e Sofia e la nuora Mariella, ha costruito giorno dopo giorno una vita fatta di presenza, sacrificio e amore concreto.

Non cercava riconoscimenti, non amava stare al centro: era nei gesti quotidiani, nella dedizione silenziosa, nella capacità di esserci sempre, che si riconosceva la grandezza della sua persona.

La fede e la forza negli ultimi mesi

Chi lo ha conosciuto sa quanto la fede fosse parte integrante della sua vita. Una fede vissuta con discrezione ma con profondità, che lo ha accompagnato anche nei momenti più difficili.

Negli ultimi mesi, segnati dalla sofferenza, Giuseppe ha affrontato ogni giorno con coraggio e dignità. Nonostante la fatica, non ha mai smesso di essere sé stesso: un uomo gentile, umile, capace di accogliere anche il dolore con una serenità disarmante, affidandosi alla volontà di Dio.

Un’eredità che resta nel cuore

La sua scomparsa lascia un vuoto che le parole faticano a colmare. Ma ciò che resta è molto più forte dell’assenza: è l’esempio di una vita vissuta con onestà, amore e rispetto.

Giuseppe Culotta continuerà a vivere nei racconti, nei ricordi, nei valori che ha trasmesso alla sua famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto. Una presenza che, anche nella distanza, continuerà a farsi sentire.

L’ultimo saluto

I funerali si svolgeranno mercoledì 25 marzo alle ore 10:00 presso la Chiesa S.S. Salvatore di Termini Imerese.

La redazione si stringe con sincera partecipazione al dolore della famiglia Culotta Terrana, esprimendo le più sentite condoglianze.