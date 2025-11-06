Termini Imerese: Licia Fullone lascia l’incarico di Commissario cittadino di Fratelli d’Italia

Si apre una nuova fase politica per Fratelli d’Italia a Termini Imerese: Licia Fullone ha rimesso il mandato di Commissario in vista del Congresso cittadino del 30 novembre. Un gesto che accompagna l’avvio del percorso congressuale indicato dalla Segreteria Provinciale del Partito.

Cari concittadini ed elettori,

la Segreteria Provinciale di Fratelli d’Italia ha comunicato l’apertura di una nuova fase congressuale cittadina prevista dallo Statuto e dal Regolamento del Partito.

In vista dell’imminente Congresso che si svolgerà a Termini Imerese il prossimo 30 novembre, ho ritenuto opportuno rimettere l’incarico di Commissario che mi è stato conferito nel 2020 e che in questi anni ho cercato di interpretare con serietà, impegno e coerenza.

Il Congresso eleggerà il nuovo

Coordinatore Comunale ed i nuovi componenti del Coordinamento che dovranno definire le linee programmatiche locali, anche in vista delle prossime elezioni amministrative.

Mi auguro che il Congresso cittadino si svolga in un clima di collaborazione costruttiva, dialogo rispettoso ed apertura al confronto.

La nuova classe dirigente locale di Fratelli d’Italia avrà l’onore e l’onere di rappresentare un grande Partito, fondato sui valori e le idee della Destra, al quale molti concittadini guardano con fiducia e speranza per la crescita del Territorio.

Ringrazio il Coordinatore provinciale Raoul Russo e tutti i componenti del mio Direttivo per l’appoggio ed il sostegno ricevuto in questi anni in cui abbiamo gioito insieme per i successi elettorali ottenuti da Fratelli d’Italia e dal nostro Presidente Giorgia Meloni.

La mia azione politica continuerà nei prossimi mesi in Consiglio comunale, sempre nell’interesse esclusivo della nostra Città e della nostra Comunità.

Licia Fullone