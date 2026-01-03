Notizie
Termini Imerese, lite violenta in un bar: spunta un coltello, scatta l’arresto
Termini Imerese, gli auguri della Sindaca Maria Terranova alla città
Termini Imerese, gli auguri di fine anno del presidente del Consiglio comunale Michele Longo
ULTIMA ORA – Violenta grandinata a Termini Imerese: città paralizzata e traffico in tilt
Termini Imerese: Successo nella Kickboxing alla Prima Tappa Regionale WTKA
ULTIMA ORA – Scontro frontale in via Consolare Valeria a Termini Imerese
Domani a Termini Imerese una mattina di festa con Babbo Natale: giochi e magia per i più piccoli
Un Natale velato di tristezza: Termini Imerese saluta Saverio Scalia
Un Natale di memoria e gratitudine: un anno difficile raccontato insieme, gli auguri della redazione di Himeraweb.it
Gli auguri di Natale del Presidente del consiglio comunale Michele Longo
Dom. Gen 4th, 2026

Cronaca Termini Imerese

Termini Imerese, lite violenta in un bar: spunta un coltello, scatta l’arresto

di redazione #armi #coltello #Cronaca #lite violenta #Sicilia #termini imerese
https://www.himeraweb.it/favignana-litiga-con-la-fidanzata-accoltella-la-madre-e-il-compagno-trasferitin-in-elisoccorso-a-palermo/

Momenti di tensione a Termini Imerese, dove un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo, termitano e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza di reato.

L’intervento dei militari è scattato a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112, che segnalava una violenta lite all’interno di un bar di piazza Europa. Giunti sul posto, i carabinieri hanno individuato il 49enne in evidente stato di agitazione e in condizioni di alterazione verosimilmente dovute all’assunzione di alcol, mentre stava inveendo contro la moglie. Nel corso della concitata discussione, l’uomo è caduto autonomamente al suolo, riportando una ferita al sopracciglio.

Durante le operazioni di identificazione, la situazione è ulteriormente degenerata: l’uomo si sarebbe improvvisamente scagliato contro i militari, colpendo uno di loro con violenti spintoni e un calcio alla coscia. Ne è scaturita una breve colluttazione, nel corso della quale il 49enne ha tentato di raggiungere un borsello appoggiato su un tavolo nelle immediate vicinanze, venendo però prontamente bloccato.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire all’interno del marsupio, nella disponibilità dell’uomo, un coltello a serramanico della lunghezza di 15 centimetri.

Condotto negli uffici del Reparto Territoriale, l’uomo avrebbe continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo, insultando i carabinieri e danneggiando con calci la porta della camera di sicurezza. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del 49enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

di redazione

Related Post

Termini Imerese

Termini Imerese, gli auguri della Sindaca Maria Terranova alla città

redazione Gen 1, 2026
Termini Imerese

Termini Imerese, gli auguri di fine anno del presidente del Consiglio comunale Michele Longo

redazione Gen 1, 2026
Cronaca Termini Imerese

ULTIMA ORA – Violenta grandinata a Termini Imerese: città paralizzata e traffico in tilt

redazione Dic 31, 2025

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

Cronaca Termini Imerese

Termini Imerese, lite violenta in un bar: spunta un coltello, scatta l’arresto

Termini Imerese

Termini Imerese, gli auguri della Sindaca Maria Terranova alla città

Termini Imerese

Termini Imerese, gli auguri di fine anno del presidente del Consiglio comunale Michele Longo

Cronaca Termini Imerese

ULTIMA ORA – Violenta grandinata a Termini Imerese: città paralizzata e traffico in tilt

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1