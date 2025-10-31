Termini Imerese, l’Uscateria Cicciuzzu resterà chiusa, le ragioni della mancata apertura stagionale

Una notizia che dispiacerà ai numerosi estimatori e clienti: la celebre Uscateria Cicciuzzu di Termini Imerese ha annunciato che quest’anno non aprirà i battenti. Il popolare punto di riferimento per le specialità culinarie e le uscate con i prodotti di prima scelta salterà la stagione, lasciando un vuoto nel panorama gastronomico locale.

L’annuncio è arrivato direttamente dallo staff, che ha scelto di comunicare la decisione ai clienti tramite i propri canali social, rispondendo alle numerose richieste di informazioni sulla riapertura.

I motivi logistici e la promessa di ritorno

Lo staff ha espresso grande rammarico e gratitudine per l’affetto dimostrato dalla clientela.

“Cari amici, in tantissimi ci avete scritto, telefonato e chiesto notizie sulla riapertura dell’ Uscateria Cicciuzzu. Siamo davvero grati per tutto il vostro affetto e la vostra curiosità! Purtroppo quest’anno, per motivi logistici, non riusciremo ad aprire come sperato.”

Nonostante la delusione per l’assenza stagionale, il messaggio si conclude con una nota positiva e la promessa di un ritorno.

“Ma niente paura: stiamo già lavorando per tornare il prossimo anno, più pronti e felici che mai di riaccogliervi! Grazie ancora per il vostro entusiasmo e il vostro sostegno costante. A presto con tante sorprese!”

L’Uscateria Cicciuzzu è da tempo un nome noto e amato a Termini Imerese e dintorni, celebre per le sue “uscate” che hanno conquistato il palato di residenti e visitatori. I “motivi logistici” che hanno impedito la riapertura non sono stati specificati, ma l’impegno è quello di risolvere ogni criticità in tempo per inaugurare la prossima stagione con rinnovato slancio e, come promesso, “tante sorprese”.

Gli appassionati dovranno dunque attendere il prossimo anno per gustare nuovamente le prelibatezze di Cicciuzzu, ma l’attesa è già alimentata dalla promessa di un ritorno in grande stile.