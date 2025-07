Termini Imerese: LVS Group, lo sport che unisce: dal ciclismo all’inclusione, al fianco dei giovani talenti siciliani

LVS Group è orgogliosa di sostenere diverse discipline sportive del territorio, tra cui: Trinacria Academy Bike.

Un impegno che si concretizza nel supportare il team e nel fornire risorse per le attività, anche a sostegno dei progetti a favore di soggetti fragili, dimostrando così una forte sensibilità verso la comunità e un’attenzione particolare alle esigenze delle persone più vulnerabili.

Diversi sono i progetti messi in campo dall’Academy, e tra questi, il 2 aprile, in occasione della Giornata Nazionale dell’Autismo, è stata promossa l’iniziativa “Sport e Inclusione“.

All’interno di questa iniziativa, è stato celebrato un momento di sport e di inclusione, volto a sensibilizzare e promuovere l’importanza dell’integrazione e dell’accoglienza delle persone con autismo. Al centro del progetto c’è la Hugbike, la bici degli abbracci, un mezzo speciale che permette a bambini e ragazzi con disabilità di vivere l’emozione della bicicletta in totale sicurezza. Diversi sono invece i risultati agonistici raggiunti dal team, tra cui il secondo posto di squadra al Granfondo di Filaga – Spettacolo Trinacria.

La vittoria di Luca Dioguardi, che si è laureato campione regionale marathon categoria under 23 alla Etnamarathon, e la vittoria alla Granfondo Santa Ninfa dove Salvo Fullone è stato incoronato campione regionale E-Bike.

<<Tutti risultati esaltanti, che ci hanno regalato gioie, che sono arrivate grazie a tanti sacrifici e impegno costante – commenta il direttore sportivo e tecnico della federazione ciclistica italiana, Massimiliano Costa. – L’obiettivo è la crescita dello sport e dei sani principi. Un grazie di cuore va ai nostri partner e tra questi la LVS Group, che ha creduto in noi e nel nostro progetto con forza. Un rapporto che ci consente di portare avanti progetti sportivi, ma anche sociali>>.

Pallavolo: RCS Volley Lab.

Diverse le attività svolte dal club nel corso dell’anno agonistico appena concluso e tra questi: il Trofeo dei Territori ospitato nell’impianto polivalente della città di Termini Imerese. Si tratta della manifestazione giovanile più importante della Federazione Italiana Pallavolo, che, nello scorso mese di maggio, ha visto coinvolti circa 250 giovani atleti siciliani tra i 12 e i 14 anni. Sono state ospitate le sfide tra le rappresentative femminili di Palermo, Messina e Monti Iblei.

<<Uno straordinario evento – ha commentato il presidente Corrado Chiavetta – che ha voluto ringraziare l’amministrazione comunale e i partner e nello specifico LVS Group, che ha sostenuto con efficacia il progetto sportivo. Un rapporto rinnovato per il prossimo anno agonistico, che fa guardare al futuro con entusiasmo>>.

Calcio a 5: Atletico Himera Terme.

Una società nata nel 2024, che ha raggiunto traguardi straordinari.

La squadra, infatti, ha centrato la promozione in C2 e vinto la supercoppa. Un percorso esaltante, che ha messo al centro di tutto lo sport.

<<Abbiamo vinto il campionato con merito e grazie a un gruppo di grande valore – ha commentato il presidente Fabio Sciascia. – Vincere i un campionato non è mai scontato nonostante il valore della nostra rosa era di livello superiore. Un grazie particolare va a un partner, che ha sostenuto il nostro progetto con decisione, ovvero LVS Group. Un’azienda seria e composta da veri professionisti dell’economia circolare, che guarda alla tutela dell’ambiente>>.

Tennis da tavolo: “Tennistavolo Himera Giovanni Randazzo”.

È una nuova collaborazione per LVS Group a favore di una società sportiva che vanta una tradizione importante e che ha raggiunto nel tempo risultati esaltanti.

<<Di quest’anno sportivo terminato da pochi giorni, come sempre fatto in questi anni, ho raccontato tutto, in maniera, attenta, minuziosa, con il giusto orgoglio e l’inevitabile gioia di chi giorno per giorno, ormai da 15 anni, vede crescere sotto i propri occhi tanti bambini, cercati nelle scuole uno per uno e sottratti, a volte quasi prepotentemente, consapevole dei loro talenti, a un probabilissimo destino di anonimato sportivo – ha detto il presidente Antonino Militello. – La nuova partnership con LVS Group, di certo darà slancio al nostro progetto, che ha come obiettivo la crescita dei giovani talenti>>.

Calcio a cinque: Nike Aurora Rossa di Campofelice di Roccella.

Un campionato di serie C femminile regionale dove la società ha, nonostante le compagini blasonate come Marsala, Palermo e Trapani, tenuto la categoria. Inoltre, il torneo under 15 maschile provinciale, che ha visto la società posizionarsi al quarto posto.

<<La LVS Group ci sostiene da due anni con assoluta apertura e con stima per un progetto che cresce sempre più – afferma il segretario della Nike Aurora Rossa, Vincenzo Catalano. – La speranza è di continuare questo percorso virtuoso e di buona collaborazione>>.

<<Grazie a queste collaborazioni, LVS Group promuove uno stile di vita attivo e sano, incoraggiando la pratica sportiva a tutti i livelli – ha concluso il direttore commerciale di LVS Group Gaetano Rubino. – Crediamo fermamente nell’importanza dello sport come strumento di inclusione e crescita, e siamo lieti di contribuire a iniziative che promuovono valori fondamentali come la solidarietà. Il nostro obiettivo è quello di creare un impatto positivo sulla comunità e di supportare lo sviluppo di giovani talenti, offrendo loro le opportunità per emergere e realizzarsi>>.