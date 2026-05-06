Termini Imerese, manutenzione alla diga Rosamarina: possibili modesti rilasci d’acqua il 7 maggio

Il Comune di Termini Imerese informa la cittadinanza che nella giornata di domani, giovedì 7 maggio 2026, sono previste operazioni di manutenzione presso la Diga Rosamarina.

Secondo quanto comunicato dall’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, attraverso il Dipartimento regionale delle Acque e dei Rifiuti, gli interventi si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra le 9:00 e le 13:00. In particolare, verranno effettuate manovre volontarie sugli organi di scarico della diga, con attenzione allo scarico sussidiario di mezzofondo, al fine di consentire attività manutentive del manufatto.

Durante queste operazioni potrebbero verificarsi rilasci idrici nell’alveo a valle della diga. Tuttavia, si tratterà di flussi estremamente contenuti: la portata, infatti, non supererà il valore di 0,5 metri cubi al secondo, considerato un livello modesto e sotto controllo.

Al termine delle manovre, previsto entro le ore 13:00, gli scarichi saranno regolarmente richiusi. Le autorità rassicurano che si tratta di interventi programmati e necessari per garantire l’efficienza e la sicurezza dell’infrastruttura, senza particolari criticità per il territorio.