Termini Imerese, Maria Terranova pronta a guidare ancora la città

Ho dato tutto, umanamente e fisicamente.

In questi anni ho avuto l’onore immenso di essere la vostra Sindaca.

Abbiamo rimesso in moto percorsi importanti, aperto cantieri, costruito opportunità e rimesso al centro le persone.

Ma lo faccio anche perché sento il dovere di rimettermi al vostro giudizio con umiltà.

In questo mio percorso non sono mai stata sola e mai lo sarò in futuro.

La mia è una coalizione forte, determinata e leale: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e un grande fronte civico, trasversale , fatto di persone oneste e di tanti giovani che condividono una visione chiara e la voglia di servire Termini Imerese.