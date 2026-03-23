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Mar. Mar 24th, 2026

Notizie del Giorno Termini Imerese

Termini Imerese, Maria Terranova pronta a guidare ancora la città

di redazione #elezioni #elezionicomunali #himeraweb.it #mariaterranova #terminiimerese
Oggi voglio condividere con voi una scelta che nasce dal cuore.♥️
In questi anni ho avuto l’onore immenso di essere la vostra Sindaca.
È stato un percorso intenso.
Ho dato tutto, umanamente e fisicamente.
Con ogni respiro, con passione e con la convinzione profonda che amministrare significhi prima di tutto prendersi cura della propria comunità.
I bambini di questa città sono diventati un po’ i miei bambini.
Gli anziani sono diventati i miei nonni.
Le preoccupazioni delle famiglie sono diventate anche le mie.
Abbiamo rimesso in moto percorsi importanti, aperto cantieri, costruito opportunità e rimesso al centro le persone.
Per questo oggi voglio dirvi che mi ricandido.
Lo faccio per aprire sempre nuove strade per il futuro della nostra città.
Ma lo faccio anche perché sento il dovere di rimettermi al vostro giudizio con umiltà.
In questo mio percorso non sono mai stata sola e mai lo sarò in futuro.
La mia è una coalizione forte, determinata e leale: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e un grande fronte civico, trasversale , fatto di persone oneste e di tanti giovani che condividono una visione chiara e la voglia di servire Termini Imerese.
Nei prossimi mesi continueremo a lavorare senza sosta e a parlarvi di futuro.
Oggi però voglio dirvi solo una cosa semplice:continuo a mettermi al servizio della nostra Termini Imerese con lo stesso amore e lo stesso senso di responsabilità del primo giorno.
Vi voglio bene ♥️

di redazione

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