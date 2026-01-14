Termini Imerese, mercato sospeso e bufera di polemiche: “Decisione giusta o danno per il commercio?”

Il mercato settimanale del venerdì a Termini Imerese sarà sospeso nelle giornate del 16 e del 23 gennaio 2026. Lo stabilisce un’ordinanza comunale adottata a seguito di una situazione ritenuta di grave pregiudizio per l’igiene, la salute pubblica e il decoro urbano nelle aree interessate dall’attività mercatale.

Il provvedimento nasce da una proposta istruttoria del responsabile del procedimento, l’architetto Vincenzo Bonadonna, che ha attestato l’assenza di conflitti di interesse nel rispetto del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno dell’ente. Alla base dell’ordinanza anche un atto di indirizzo firmato dal Sindaco, pervenuto il 13 gennaio 2026, volto ad attivare interventi straordinari di pulizia e sanificazione.

Determinante, inoltre, la nota del 1° Settore – Ambiente, a firma del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ingegnere Vincenzo Mantia, con la quale si dispone che la Dusty Srl, ditta affidataria del servizio di pulizia dell’area mercatale, intervenga nelle giornate di venerdì 16 e venerdì 23 gennaio, dalle ore 7 alle ore 12, per effettuare operazioni di pulizia straordinaria. Gli interventi riguarderanno aree già interessate dalla rimozione dei veicoli nelle consuete giornate di mercato.

Agli atti risultano anche le annotazioni di servizio della Polizia Municipale, che hanno contribuito a delineare il quadro di criticità igienico-sanitarie riscontrate. L’Amministrazione comunale ha quindi ritenuto necessario intervenire con urgenza per il ripristino di adeguate condizioni di pulizia, igiene e salubrità, attraverso attività approfondite di rimozione dei rifiuti, sanificazione e derattizzazione.

La sospensione del mercato settimanale del venerdì è da intendersi come temporanea. Come previsto dall’articolo 8, comma 13, della Legge regionale 18/95, le giornate di vendita del 16 e del 23 gennaio potranno essere recuperate secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Il provvedimento è stato adottato nel rispetto del Regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche, dello Statuto comunale e delle disposizioni contenute nel Testo Unico degli Enti Locali, a tutela della salute pubblica, dell’igiene ambientale e della sicurezza dei cittadini di Termini Imerese.