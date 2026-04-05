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Termini Imerese: nasce il movimento civico “Insieme si può”
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Lun. Apr 6th, 2026

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Termini Imerese: nasce il movimento civico “Insieme si può”

di redazione #annachiara #elezioni #himeraweb.it #insiemesipuo #terminiimerese

Negli ultimi cinque anni abbiamo portato avanti un lavoro costante, sia all’interno del Consiglio comunale sia a contatto diretto con i cittadini, elaborando un’idea di città alternativa rispetto a quella proposta dall’attuale amministrazione. Il percorso costruito rappresenta un patrimonio che va oltre le appartenenze politiche ed è il risultato di un impegno orientato alla continuità, capace di tradursi in iniziative concrete e in interventi utili a rispondere alle reali esigenze della comunità.

Anna Maria Chiara alla guida di “Insieme si può”

Da queste basi nasce il progetto di un movimento civico che, nelle ultime settimane, ha preso forma organizzativa: “Insieme si può”. A guidarlo è la consigliera comunale uscente Anna Maria Chiara, affiancata da Biagio Capitti nel ruolo di vicepresidente.

La scelta intrapresa è stata quella di non seguire percorsi già tracciati, come una semplice ricandidatura all’interno delle numerose liste previste per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, ma di costruire un progetto nuovo. L’obiettivo è unire persone, al di là delle appartenenze politiche, per proporre un’alternativa seria e credibile. Questo impegno civico rappresenta un passo concreto verso una maggiore maturità politica, nel segno della continuità e del consolidamento del lavoro svolto.

Uno sguardo critico sulla situazione attuale di Termini Imerese

Non si può sostenere che la città stia attraversando una fase positiva in tutti i suoi aspetti. La realtà è diversa e presenta criticità in diversi ambiti fondamentali:

  • Occupazione: molti cittadini senza lavoro attendono ancora risposte efficaci.
  • Commercio e artigianato: comparti in difficoltà che richiedono interventi mirati.
  • Edilizia: un settore fermo da tempo, privo di nuovi cantieri e segnali di ripresa.

Gli interventi di riqualificazione urbana finanziati attraverso il PNRR e i fondi di compensazione di Terna rappresentano iniziative importanti, ma non sufficienti. In prospettiva, queste risorse verranno meno e sarà necessario individuare nuove strategie per rispondere alle aspettative dei cittadini di Termini Imerese.

Un progetto condiviso per il futuro

L’intento è quello di presentare alla comunità un progetto collettivo, libero da logiche partitiche e fondato su una visione comune per la città.

“Insieme si può” non è soltanto un nome, ma una proposta concreta per il futuro, rivolta a una comunità che chiede attenzione, competenza e un cambio di gestione. Il progetto si fonda su alcuni principi chiave:

  • ascolto e partecipazione dei cittadini
  • rispetto delle regole e trasparenza amministrativa
  • senso di responsabilità verso l’intera collettività

Siamo pronti a impegnarci direttamente per accompagnare la città verso un percorso reale di crescita e miglioramento.

di redazione

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