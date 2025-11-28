Notizie
Cultura Termini Imerese

Termini Imerese, nasce la nuova Banda Musicale “Madonna delle Grazie”: un progetto di tradizione, fede e comunità

di redazione #Banda musicale "Madonna delle Grazie" #himeraweb.it #Notizie del giorno #Nuova banda #Sicilia #termini imerese

È stata ufficializzata il 7 novembre 2025 la nascita della nuova Banda Musicale “Madonna delle Grazie”, un progetto fortemente voluto da un gruppo di musicisti e appassionati desiderosi di ridare vigore alla tradizione bandistica del quartiere.

Presieduta da Salvatore Serio, la banda affonda le sue radici nella profonda devozione verso la Madonna delle Grazie, considerata da sempre protettrice del quartiere e simbolo di unione, speranza e fede per l’intera comunità.

I soci fondatori

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al vicepresidente Simone Marsala, alla segretaria Sofia Ventura e a tutti i soci fondatori: Gaetano Spicuzza, Carmelinda Borrello, Giuseppe Marsala, Gabriele Coletti, Salvatore Chierchiaro, Antonio Serio, Lucrezia Scoma, Francesco D’Angelo e Dorotea Arrigo. A loro si deve la nascita di questa nuova realtà musicale che mira a promuovere la cultura musicale, avvicinare i giovani allo studio della musica e conservare le tradizioni popolari e religiose della città.

Le prime uscite ufficiali

La Banda Musicale “Madonna delle Grazie” ha già compiuto le sue prime uscite ufficiali.
La sera del 25 novembre ha percorso in corteo le vie della zona bassa della città, facendo il suo ingresso trionfale in piazza del Carmelo, dove si è esibita eseguendo diversi brani davanti ai cittadini accorsi per l’occasione.

Il 27 novembre, invece, la banda ha preso parte per la prima volta alla processione che apre il periodo mariano a Termini Imerese, accompagnando l’avvio dei festeggiamenti dell’Immacolata di Porta Palermo. Un debutto significativo che segna il legame profondo tra la banda e le tradizioni religiose del territorio.

Con l’auspicio che questa nuova realtà possa crescere e diventare un punto di riferimento stabile per la comunità, la Banda Musicale “Madonna delle Grazie” affida simbolicamente il proprio cammino alla sua protettrice, nella speranza che possa ispirare ogni melodia che accompagnerà la vita del quartiere e della città.

Per restare aggiornati su eventi e iniziative, è possibile seguire le pagine social ufficiali su Facebook e Instagram: “Banda Musicale Termini Imerese Madonna delle Grazie”.

di redazione

