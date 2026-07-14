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Mar. Lug 14th, 2026

Termini Imerese

Termini Imerese, nuove opportunità di lavoro: aperte le selezioni per operatori call center inbound

di redazione #annunci di lavoro #cercasi lavoro #himeraweb.it #termini imerese

Nuove opportunità occupazionali in città con l’apertura delle selezioni per l’inserimento di operatori call center inbound. L’azienda ha avviato una campagna di reclutamento rivolta a candidati con esperienza nel settore, offrendo inserimenti immediati e concrete prospettive di crescita professionale.

La ricerca è rivolta a figure che abbiano già maturato esperienza nel mondo dei call center, requisito considerato indispensabile, e che si distinguano per capacità comunicative, determinazione e orientamento al raggiungimento degli obiettivi.

Tra le condizioni offerte ai nuovi collaboratori figurano un compenso fisso mensile garantito, un sistema di incentivi tra i più competitivi del settore, oltre a un ambiente di lavoro dinamico, caratterizzato da percorsi di formazione continua e possibilità di sviluppo professionale.

L’azienda opera in collaborazione con importanti realtà nazionali del comparto energetico e delle telecomunicazioni, gestendo attività per marchi di primo piano come Enel, Eni ed Edison, oltre ad altri leader del mercato di luce, gas e telefonia.

L’iniziativa rappresenta un’interessante occasione per chi è alla ricerca di un impiego stabile nel territorio e desidera valorizzare la propria esperienza nel settore del customer care.

Le candidature sono già aperte e possono essere inviate direttamente tramite WhatsApp al numero +39 370 168 1561. L’azienda segnala che i posti disponibili sono limitati e invita gli interessati a presentare la propria candidatura nel più breve tempo possibile.

L’apertura delle selezioni si inserisce in un momento in cui il mercato del lavoro locale continua a cercare figure specializzate nei servizi di assistenza clienti, offrendo nuove possibilità di impiego per i professionisti del settore.

 

di redazione

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