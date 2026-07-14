Termini Imerese, nuove opportunità di lavoro: aperte le selezioni per operatori call center inbound

Nuove opportunità occupazionali in città con l’apertura delle selezioni per l’inserimento di operatori call center inbound. L’azienda ha avviato una campagna di reclutamento rivolta a candidati con esperienza nel settore, offrendo inserimenti immediati e concrete prospettive di crescita professionale.

La ricerca è rivolta a figure che abbiano già maturato esperienza nel mondo dei call center, requisito considerato indispensabile, e che si distinguano per capacità comunicative, determinazione e orientamento al raggiungimento degli obiettivi.

Tra le condizioni offerte ai nuovi collaboratori figurano un compenso fisso mensile garantito, un sistema di incentivi tra i più competitivi del settore, oltre a un ambiente di lavoro dinamico, caratterizzato da percorsi di formazione continua e possibilità di sviluppo professionale.

L’azienda opera in collaborazione con importanti realtà nazionali del comparto energetico e delle telecomunicazioni, gestendo attività per marchi di primo piano come Enel, Eni ed Edison, oltre ad altri leader del mercato di luce, gas e telefonia.

L’iniziativa rappresenta un’interessante occasione per chi è alla ricerca di un impiego stabile nel territorio e desidera valorizzare la propria esperienza nel settore del customer care.

Le candidature sono già aperte e possono essere inviate direttamente tramite WhatsApp al numero +39 370 168 1561. L’azienda segnala che i posti disponibili sono limitati e invita gli interessati a presentare la propria candidatura nel più breve tempo possibile.

L’apertura delle selezioni si inserisce in un momento in cui il mercato del lavoro locale continua a cercare figure specializzate nei servizi di assistenza clienti, offrendo nuove possibilità di impiego per i professionisti del settore.