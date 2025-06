Termini Imerese: oggi l’ultimo saluto a Nino Abbruscato, l’uomo che con i suoi carri ha fatto sorridere grandi e piccini

Termini Imerese si prepara a dare l’ultimo saluto ad Antonino Abbruscato, l’uomo che con i suoi carri allegorici ha fatto sorridere grandi e piccini.

Il funerale si terrà oggi, lunedì 23, alle ore 10:00 presso la chiesa Madre di Termini Imerese.

L’uomo, conosciuto in città per il suo immenso amore per il Carnevale Termitano, lascia nello sconforto la famiglia e quanti lo hanno conosciuto.

Un addio, che in realtà cela dietro un arrivederci, perché la storia ci insegna che i grandi personaggi del Carnevale Termitano continueranno a vivere in eterno.

Nessuno muore finché il suo esempio continua a ispirare ed il suo nome continuerà ad essere pronunciato.