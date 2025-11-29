Termini Imerese, oggi pomeriggio l’assemblea pubblica per rilanciare la città: ‘Per una politica più partecipata e un futuro sostenibile

Oggi pomeriggio, alle ore 17:00, presso la Chiesa di Santa Maria della Misericordia in via Mazzini, si terrà un’importante assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza. L’incontro si propone di dare avvio a un nuovo progetto civico per Termini Imerese, incentrato su temi cruciali come la sostenibilità, la partecipazione attiva e la solidarietà sociale. La cittadinanza è invitata a partecipare per contribuire alla costruzione di un futuro migliore per la città.

Un appello alla comunità

L’assemblea si inserisce in un ampio appello lanciato a tutti i termitani, per promuovere una politica che superi i vecchi schemi e favorisca una maggiore partecipazione della società civile. Si tratta di un’iniziativa che punta a ridare voce ai cittadini, a coinvolgere tutte le forze vive della città, e a mettere al centro il bene comune, lontano da logiche partitiche e condizionamenti esterni. In un momento storico in cui Termini Imerese sta attraversando una grave crisi economica, sociale e culturale, l’incontro odierno vuole essere una risposta chiara e forte contro la degenerazione della politica locale.

Obiettivi e temi dell’assemblea

Durante l’assemblea, verranno trattati temi cruciali per il futuro della città. Tra gli obiettivi principali:

Politica partecipata e libertà civica : Promuovere un nuovo modo di fare politica, più inclusivo, con una forte partecipazione dei cittadini alle decisioni locali.

Sostenibilità e cura del patrimonio : Favorire una gestione più sostenibile delle risorse naturali e culturali, con particolare attenzione al verde pubblico e al patrimonio storico della città.

Diversificazione economica e turismo : Creare opportunità per nuovi settori economici, tra cui il turismo, per rilanciare l’economia locale.

Compensazioni ambientali e attrattività territoriale : Garantire che gli sviluppi infrastrutturali, come il porto commerciale e il Tyrrhenian Link, siano accompagnati da misure concrete di compensazione ambientale e da una valorizzazione del territorio.

Qualità della vita e coesione sociale: Rilanciare la qualità della vita, promuovendo solidarietà, inclusività e coesione tra le diverse realtà sociali della città.

Il futuro della città nelle mani dei cittadini

L’appello lanciato dalla cittadinanza attiva è stato motivato dalla crescente preoccupazione per il destino della città.

Negli ultimi cinque anni, ben 1.000 termitani hanno lasciato la città, molti dei quali giovani e preparati, alla ricerca di opportunità che Termini Imerese non è riuscita a offrire. Nonostante gli ingenti finanziamenti statali e regionali, la città ha visto pochi risultati concreti: la crisi demografica è più grave che mai e la perdita di attrattività territoriale è ormai evidente. Inoltre, le recenti scelte urbanistiche, come la realizzazione di un terminal container al posto del previsto porto turistico e l’insediamento di un grande progetto a C.da Caracoli, hanno suscitato preoccupazioni tra i cittadini, soprattutto per l’impatto ambientale e la mancanza di un confronto diretto con la comunità.

Un nuovo inizio per Termini Imerese

Nonostante queste difficoltà, il territorio di Termini Imerese continua a resistere e a mantenere un grande potenziale. Le esperienze di cittadinanza attiva degli ultimi anni hanno dimostrato che la partecipazione diretta può produrre risultati concreti. Un esempio tangibile è la recente delibera consiliare che ha votato all’unanimità la riqualificazione della zona nord del porto, trasformandola in un lungomare pubblico.

L’assemblea di oggi rappresenta un’occasione fondamentale per discutere insieme a tutta la cittadinanza il futuro di Termini Imerese. L’obiettivo è quello di costruire un progetto innovativo di sviluppo locale, che possa offrire nuove prospettive per i giovani, rafforzare la coesione sociale e promuovere un’efficace amministrazione.

Partecipazione attiva: l’invito a contribuire

Il comitato organizzatore invita tutti i termitani, senza distinzione di appartenenza politica, a partecipare e a contribuire con idee e proposte. L’assemblea sarà l’occasione per porre le basi di un nuovo progetto per Termini Imerese, fondato sulla sostenibilità, sulla partecipazione e sulla solidarietà.

Per informazioni e aggiornamenti sull’evento, è possibile seguire i canali social del comitato o contattare l’indirizzo e-mail info@comitatocittaporto.it.

“Il cambiamento per Termini Imerese parte da ognuno di noi: più libertà, più coesione, più sostenibilità, più Termini Imerese!”