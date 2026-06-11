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Termini Imerese

Termini Imerese ospita un seminario di Tai Chi Chuan: una mattinata dedicata al benessere, alla postura e all’equilibrio interiore

di redazione #Appuntamenti #cosa fare #himeraweb.it #meditazione #Sicilia #Sport

In un’epoca caratterizzata da ritmi frenetici, stress costante e sedentarietà, sempre più persone cercano discipline capaci di ristabilire un equilibrio tra corpo e mente. In quest’ottica si inserisce il Workshop di Tai Chi Chuan in programma domenica 28 giugno, dalle ore 9.00 alle 12.00, a Termini Imerese, un appuntamento aperto a tutti e pensato per avvicinare i partecipanti a una delle più antiche e affascinanti arti del benessere orientale.

L’iniziativa offrirà un percorso teorico-pratico alla scoperta dei principi fondamentali del Tai Chi Chuan, disciplina nata in Cina come arte marziale interna e oggi riconosciuta in tutto il mondo per i suoi effetti positivi sulla salute fisica e psicologica.

Il seminario si concentrerà su tre aspetti essenziali della pratica: il corretto allineamento posturale, il movimento consapevole e il miglioramento del benessere generale. Attraverso esercizi mirati, i partecipanti impareranno a rilassare le tensioni muscolari, migliorare il radicamento a terra e ritrovare il naturale asse corporeo, spesso compromesso dalle posture scorrette adottate nella vita quotidiana.

Particolare attenzione sarà dedicata ai Nei Gong e allo Zhan Zhuang, pratiche tradizionali di lavoro interno che consentono di sviluppare una diversa percezione del movimento e della gestione della forza. Un approccio che si rivela utile sia per chi desidera migliorare la propria qualità della vita sia per praticanti di altre discipline sportive e arti marziali interessati ad approfondire gli aspetti biomeccanici e coordinativi del corpo.

Non mancherà uno spazio dedicato alla cosiddetta “meditazione in movimento”, elemento distintivo del Tai Chi Chuan. Attraverso la sincronizzazione tra respirazione e gesto fisico, la pratica favorisce uno stato di presenza mentale dinamica che contribuisce a ridurre lo stress e a migliorare la capacità di concentrazione.

I benefici di questa disciplina

Numerosi studi scientifici hanno evidenziato come la pratica regolare del Tai Chi possa apportare benefici significativi sul piano psicofisico, contribuendo alla riduzione di stress e ansia, al miglioramento dell’equilibrio, della postura e della qualità del sonno, oltre a favorire una maggiore consapevolezza corporea e un generale senso di benessere.

Uno degli aspetti più apprezzati della disciplina è la sua accessibilità: non richiede particolari capacità atletiche, è a basso impatto articolare ed è adatta a persone di ogni età. Proprio per questo il workshop si rivolge sia a chi si avvicina per la prima volta al Tai Chi sia a coloro che desiderano approfondire una pratica già conosciuta.

L’incontro sarà guidato da un maestro professionista proveniente da Palermo e rappresenterà un’opportunità concreta per sperimentare un metodo che unisce movimento, respirazione e consapevolezza in un’unica esperienza formativa.

Gli organizzatori sottolineano che i posti disponibili sono limitati, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento e un adeguato supporto individuale durante le attività pratiche.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 380 3682007.

Un’occasione preziosa per rallentare, ascoltare il proprio corpo e riscoprire, attraverso il movimento, una nuova forma di equilibrio e vitalità.

di redazione

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