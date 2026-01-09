Notizie
Cronaca Termini Imerese

Termini Imerese, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo della luce

di redazione #banda musicale città di Termini Imerese #Cronaca #himeraweb.it #incidente #termini imerese

Incidente stradale intorno alle 13:10 di oggi tra via Enrico Toti e contrada Sant’Arsenio, a Termini Imerese. Per cause ancora in corso di accertamento, un automobilista ha perso il controllo della propria autovettura, andando a impattare violentemente contro un palo della pubblica illuminazione.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, la polizia municipale, i carabinieri e i sanitari del 118. L’automobilista è stato soccorso e successivamente trasportato presso il nosocomio termitano “Salvatore Cimino” per gli accertamenti e le cure del caso. Le sue condizioni non sono al momento note.

Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre la presenza dei mezzi di soccorso ha causato rallentamenti al traffico nella zona. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

di redazione

