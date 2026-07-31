Termini Imerese piange Alessandra Martorana: aveva 14 anni. È la giovane vittima del tragico incidente sulla SS113

Una comunità intera si è svegliata con il cuore spezzato. Alessandra Martorana, appena 14 anni, ha perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la Strada Statale 113 Settentrionale Sicula, nei pressi del Ponte San Leonardo, nel tratto che collega Termini Imerese a Trabia.

La giovane viaggiava come passeggera su uno dei due motocicli coinvolti nel violento impatto.

I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai Carabinieri e alla Polizia, ma per Alessandra non c’è stato nulla da fare. Le gravissime ferite riportate nell’incidente si sono rivelate purtroppo incompatibili con la vita. Le cause dello scontro sono ancora al vaglio degli investigatori, che hanno lavorato per ore sul luogo del sinistro per ricostruirne l’esatta dinamica. Il traffico lungo la SS113 è rimasto bloccato fino all’alba per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine.

Restano gravi le condizioni degli altri due giovani coinvolti, ricoverati in ospedale e sottoposti alle cure dei medici.

La notizia della morte di Alessandra ha attraversato in poche ore Termini Imerese, lasciando incredulità e dolore. Sui social network si moltiplicano i messaggi di cordoglio di amici, conoscenti e cittadini che ricordano una ragazza solare, educata e piena di vita. In tanti affidano ai social il proprio dolore con parole che raccontano lo smarrimento di un’intera comunità davanti a una tragedia così grande.

Quattordici anni sono un’età in cui si coltivano sogni, amicizie e speranze. Una vita spezzata troppo presto lascia un vuoto impossibile da colmare e una ferita che coinvolge non soltanto la famiglia, ma l’intera città.

La redazione di HimeraWeb si stringe con profondo rispetto e sincera partecipazione al dolore dei familiari e di quanti hanno voluto bene ad Alessandra, esprimendo le più sentite condoglianze.

Le indagini proseguono per chiarire con precisione le cause del tragico incidente.