Termini Imerese piange Franco Amodeo: sabato l’addio all’uomo che ha speso la sua vita per la cultura e l’amore per la sua città

La città di Termini Imerese oggi piange uno degli uomini che con impegno e amore innato per la propria città ha contribuito formente alla crescita culturale di Termini Imerese: Franco Amodeo.

C’è chi passa nella vita lasciando un’orma lieve, e chi invece scolpisce il proprio cammino nel cuore di una comunità.

Franco Amodeo era tra questi ultimi. Uomo di straordinario spessore umano e culturale, ci lascia oggi un’eredità immensa fatta di impegno, onestà, servizio e passione civile. Il suo funerale sarà celebrato sabato 9 agosto alle ore 10.30 nella Chiesa di San Nicola di Bari, nella sua Termini Imerese, la città che ha amato e servito con dedizione in ogni istante della sua vita.

Una vita al servizio degli altri

“We serve” – “Serviamo” – non fu solo il motto del Lions Clubs International, ma una bussola interiore per Franco, che ha fatto del servizio il filo conduttore della sua esistenza. Dai banchi del consiglio comunale alle colonne dei giornali, dal microfono della radio alle aule scolastiche, Franco Amodeo ha incarnato l’ideale del cittadino esemplare, instancabile e sempre pronto a fare un passo avanti per il bene comune.

Nel 2008, il Lions Club lo ha eletto Governatore del Distretto Sicilia con un consenso plebiscitario: un riconoscimento naturale per chi, da sempre, aveva fatto del “dare senza chiedere nulla in cambio” la propria missione. E anche dopo la fine del suo mandato, ha continuato a operare con la stessa umiltà, come semplice socio, con il cuore di un vero Samaritano e lo spirito di un servitore delle istituzioni e della società civile.

Giornalista rigoroso, voce della verità

Pubblicista iscritto all’albo dal 1° luglio 1961, Franco Amodeo ha attraversato oltre sei decenni di cronaca, cultura e attualità con un solo imperativo: dire la verità. Ha collaborato con la RAI, il Giornale di Sicilia, La Sicilia, Il Corriere dello Sport, e diretto emittenti locali come TeleTermini, TeleEurako e La Voce di Caccamo. La sua voce è arrivata anche oltre oceano, grazie alla collaborazione con la radio italiana Chin Toronto e al Toronto-Termini Journal, tenendo vivi i legami con la comunità termitana in Canada.

La sua firma era sinonimo di correttezza, equilibrio e rispetto. In un’epoca di opinioni urlate e notizie deformate, Amodeo era il cronista che non cedeva alla tentazione della spettacolarizzazione, ma custodiva con rigore la deontologia del giornalismo.

Un promotore di cultura e identità

Non si può parlare di Franco Amodeo senza ricordare il suo ruolo fondamentale nella promozione delle tradizioni termitane. Da presidente della Pro Loco (1966–1975), rilanciò il Carnevale Termitano, tra i più antichi di Sicilia. Fece della ricerca storica e antropologica una vocazione personale, curando pubblicazioni, mostre, incontri e articoli che ancora oggi restano punti di riferimento per chi voglia conoscere la storia e l’anima di Termini Imerese.

Dal volume “Sicilia, l’isola da amare”, pubblicato durante il suo mandato da Governatore Lions, alla sua “Storia di Termini Imerese” distribuita agli studenti, fino agli articoli sulla festa dell’Immacolata e sugli antichi circoli termitani, Franco ha saputo coniugare passione, rigore storico e amore per il proprio territorio come pochi altri.

Una fede incrollabile e un sorriso tenace

Uomo di fede profonda, devoto all’Immacolata e al Beato Agostino, Franco ha attraversato anche i momenti più difficili con il sorriso sulle labbra e la forza dello spirito. Nulla lo ha mai allontanato dal suo cammino di luce e servizio. Mai un gesto fuori posto, mai una parola di troppo, ma sempre uno sguardo gentile e una parola di incoraggiamento.

Un addio che lascia un vuoto e un esempio

Con la sua scomparsa, Termini Imerese perde una guida morale, un promotore infaticabile della sua identità culturale, un protagonista discreto ma determinante della vita pubblica. Lascia, la famiglia, i colleghi, gli amici e un’intera città che oggi si stringe nel dolore ma anche nella gratitudine.

Il suo nome resterà inciso nei cuori e nella memoria collettiva, come esempio raro di dedizione, coerenza e amore per il prossimo.

La redazione di himeraweb.it si stringe attorno al dolore della famiglia.