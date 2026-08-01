Termini Imerese piange Giorgio Bova: si è spento improvvisamente a 52 anni

La comunità di Termini Imerese è stata colpita da una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Nella notte si è spento improvvisamente Giorgio Bova, 52 anni. Una scomparsa che ha suscitato profondo dolore e incredulità tra familiari, amici e quanti hanno avuto modo di conoscerlo e condividere con lui momenti di vita, dentro e fuori dal campo.

Molto conosciuto in città, Giorgio Bova era ricordato soprattutto per la sua passione per il calcio.

Per anni è stato protagonista sui campi di gioco, prendendo parte ai campionati e ai numerosi tornei estivi che hanno animato le estati termitane, lasciando il segno non solo per le sue qualità sportive, ma anche per il carattere genuino e lo spirito di squadra.

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha rapidamente fatto il giro dei social, dove si susseguono messaggi di cordoglio e testimonianze di affetto. In tanti hanno voluto ricordarlo con parole cariche di emozione.

“Per tantissimi anni abbiamo giocato assieme sia a campo grande che nei vari tornei estivi e un bel po’ di soddisfazioni ce le siamo prese. Non ci posso credere che te ne sei andato così presto. Riposa in pace, bomber”, scrive un amico, ricordando le tante sfide condivise sul terreno di gioco.

Tra i messaggi anche quello di Ninni D’Amico: “Non ci sono parole. Ogni volta che ti vedevo ricordavo i tempi dei nostri campionati, le battaglie in campo. Ciao amico mio”.

Marco Barbarino lo saluta con poche ma significative parole: “R.I.P. Bomber (Ciocci), cuore impavido”.

Luca Pusateri affida ai social il suo ricordo: “Una perdita immensa… sempre sorridente e pronto a ricordare i tempi trascorsi insieme… che tristezza”.

Numerosi anche i messaggi di incredulità e vicinanza alla famiglia, con molti cittadini che sottolineano come la comunità stia vivendo un periodo segnato da troppi lutti, soprattutto tra persone ancora giovani.

Alla famiglia Bova giungono, in queste ore, l’affetto e la vicinanza dell’intera comunità di Termini Imerese, unita nel ricordo di Giorgio e nel dolore per una perdita che lascia un vuoto profondo in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo.