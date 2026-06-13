Termini Imerese piange Marino Battaglia: una vita dedicata alla famiglia, al lavoro e alla città

Un profondo sentimento di tristezza e commozione attraversa la comunità termitana per la scomparsa di Marino Battaglia, venuto a mancare il 12 giugno 2026. La sua dipartita lascia un grande vuoto in quanti lo hanno conosciuto e apprezzato nel corso della sua vita, contraddistinta da valori autentici, dedizione al lavoro e amore per la famiglia.

Marino Battaglia era una persona conosciuta e stimata da tutti. Uomo mite, riservato e rispettoso, ha saputo conquistare negli anni l’affetto sincero di colleghi, amici e concittadini grazie alla sua innata gentilezza, alla sua disponibilità e a un carattere sempre improntato alla correttezza e all’umiltà.

La sua esistenza è stata interamente dedicata ai due pilastri fondamentali della sua vita: la famiglia e il lavoro. Per lunghi anni ha prestato servizio alle dipendenze del Comune di Termini Imerese, diventando una figura apprezzata e rispettata all’interno della macchina amministrativa cittadina.

Il suo percorso professionale ebbe inizio nel servizio Igiene Ambientale, dove si occupava in particolare dell’autoparco comunale. Un incarico svolto con scrupolo, senso di responsabilità e grande dedizione. Successivamente passò al Primo Settore presso l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, un ruolo delicato e centrale nell’organizzazione amministrativa dell’ente, che ricoprì con la consueta serietà e discrezione.

L’ultima fase della sua carriera lavorativa lo vide impegnato presso il Museo Civico e la Biblioteca Liciniana, luoghi simbolo della cultura termitana. Qui la sua natura riservata e gentile si sposava perfettamente con l’ambiente culturale e con il rapporto quotidiano con cittadini e visitatori, lasciando ovunque il ricordo di una persona disponibile e profondamente educata.

Un’ondata di affetto e memoria

La notizia della sua scomparsa ha suscitato una straordinaria ondata di affetto. Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo alla famiglia da parte di colleghi, amici, ex amministratori e semplici cittadini. Sui social network si stanno moltiplicando i ricordi e le testimonianze di quanti hanno avuto il privilegio di condividere con lui un tratto di strada.

Particolarmente toccante il messaggio pubblicato da Mary Albanese, che lo ha ricordato con parole cariche di affetto e stima:

«Ad una persona umile, riservata e rispettosa, mi dispiace tantissimo della sua dipartita. Riposi in pace. Il buon Padre ti accolga tra le Sue braccia, grande persona perbene. Sarai nei pensieri della mia famiglia».

Parole che sintetizzano perfettamente il sentimento diffuso in città. In molti lo ricordano come un uomo perbene, sempre disponibile, educato e pronto ad aiutare gli altri senza mai cercare protagonismo. Una persona d’altri tempi, capace di svolgere il proprio lavoro con professionalità e silenziosa dedizione, mettendo sempre al primo posto il rispetto verso il prossimo e il bene della collettività.

Marino Battaglia era inoltre un uomo di profonda fede. Riponeva una grande devozione nell’Immacolata, affidando a Lei le proprie preghiere e le proprie speranze. Chi lo ha conosciuto è certo che oggi troverà pace tra le Sue braccia materne, dopo una vita vissuta nel segno dell’onestà, del sacrificio e dell’amore verso i propri cari.

Con la sua scomparsa Termini Imerese perde non soltanto un ex dipendente comunale esemplare, ma soprattutto un uomo che ha saputo lasciare un segno profondo nei cuori di quanti lo hanno conosciuto. Il suo ricordo continuerà a vivere attraverso l’affetto della sua famiglia, dei suoi amici e di una comunità intera che oggi ne piange la perdita.

L’ultimo saluto

I funerali saranno celebrati lunedì 15 giugno alle ore 15:30 presso la Chiesa San Nicola di Bari di Termini Imerese, dove familiari, colleghi, amici e cittadini si ritroveranno per rivolgergli l’ultimo commosso saluto.

Alla famiglia Battaglia giungano le più sentite condoglianze e l’abbraccio affettuoso dell’intera comunità termitana.