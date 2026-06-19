Termini Imerese porta l’arte dei grani all’Infiorata Nazionale di Taurianova: la città protagonista dell’edizione dedicata al Made in Italy

Sarà anche Termini Imerese tra le protagoniste dell’ottava edizione dell’Infiorata di Taurianova, una delle più importanti manifestazioni italiane dedicate all’arte effimera floreale, in programma dal 19 al 21 giugno nella cittadina calabrese di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria.

L’evento, che ogni anno richiama migliaia di visitatori e delegazioni provenienti da tutta Italia e dall’estero, sarà dedicato nel 2026 al tema del “Made in Italy”, un omaggio alle eccellenze artistiche, culturali e artigianali che hanno reso celebre il nostro Paese nel mondo.

In questo prestigioso contesto, i maestri infioratori termitani saranno chiamati a rappresentare la Sicilia e la propria comunità attraverso la realizzazione di un grande quadro floreale ispirato all’antica arte dei grani, una tradizione profondamente radicata nella storia e nell’identità culturale di Termini Imerese. Un’opera che unirà la raffinatezza dell’arte effimera alla memoria delle antiche lavorazioni artigianali, trasformando petali, semi e materiali naturali in un racconto visivo capace di valorizzare il patrimonio locale.

A rendere ancora più riconoscibile la presenza della città sarà la raffigurazione della celebre cupola maiolicata, simbolo architettonico tra i più rappresentativi di Termini Imerese e testimonianza del suo ricco passato storico e artistico. Un elemento iconico che permetterà ai visitatori di identificare immediatamente il legame tra l’opera e il territorio termitano.

L’Infiorata di Taurianova, giunta alla sua ottava edizione, si è affermata negli anni come uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama nazionale dell’arte floreale. Per tre giorni il centro cittadino si trasformerà in un museo a cielo aperto, con spettacolari tappeti e quadri floreali dedicati quest’anno alle eccellenze del Made in Italy, dalla cultura al design, dalla moda alle tradizioni popolari. La manifestazione vedrà inoltre la partecipazione di associazioni e delegazioni provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero, confermando il carattere internazionale dell’evento.

Per Termini Imerese si tratta di una straordinaria occasione di promozione culturale e turistica. Attraverso il talento e la creatività dei suoi maestri infioratori, la città avrà infatti l’opportunità di raccontare la propria storia, le proprie tradizioni e le proprie eccellenze davanti a un pubblico nazionale e internazionale, contribuendo a diffondere l’immagine di un territorio ricco di cultura, arte e identità.

Un appuntamento che rappresenta non soltanto una sfida artistica, ma anche un importante momento di valorizzazione delle radici e delle tradizioni locali.

Da Termini Imerese partirà dunque un messaggio di appartenenza e orgoglio, affidato alla bellezza dei fiori e all’arte sapiente dei suoi infioratori, pronti a lasciare il segno in una delle manifestazioni più attese del Mezzogiorno.