Termini Imerese, presentazione del progetto “Anch’io socializzo – Diritti in movimento”: un nuovo passo avanti per i diritti dei bambini autistici
Furto d’auto a Termini Imerese: sparita una Fiat 500L bianca
Sport, il trionfo diTermini Imerese: oro e argenti al torneo di kickboxing di Messina
Desirée, 19 anni, lotta per la vita dopo il terribile incidente sulla Palermo–Sciacca: comunità in apprensione
Orgoglio termitano: l’innovazione di “Kuttura” vola a Dubai per la fiera edilizia più grande al mondo
International Street Food: oggi il via all’evento che porta i sapori del mondo a Termini Imerese
Arresti a Termini Imerese: blitz dei carabinieri svela un mini-supermarket della droga
Furti d’auto tra Trabia e Termini Imerese: 20enne ai domiciliari con braccialetto elettronico
Il pilota montemaggiorese Alessandro Antonio Di Francesca scelto come tedoforo ufficiale per Milano Cortina 2026
Fiaccolata per Mimmo, Termini Imerese si stringe alla famiglia: installate una panchina e una targa commemorativa
Mer. Nov 26th, 2025

Termini Imerese, presentazione del progetto “Anch’io socializzo – Diritti in movimento”: un nuovo passo avanti per i diritti dei bambini autistici

di redazione #Anc'io socializzo #Autismo #Diritti #Diritti in movimento #himeraweb.it #Sicilia #termini imerese

Si svolgerà oggi, mercoledì 27 novembre alle ore 10, presso la chiesa Santa Maria della Misericordia in via Mazzini 14, la presentazione ufficiale del progetto Anch’io socializzo – Diritti in movimento, una nuova iniziativa pensata per rafforzare le azioni di cura e sostegno rivolte a bambini e ragazzi autistici.

L’incontro rappresenta un momento importante per la comunità, che oggi si ritrova per condividere un percorso costruito negli anni con impegno, continuità e capacità di innovazione. Il progetto mira a dare seguito alle attività già avviate, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle famiglie coinvolte e garantire un supporto stabile e duraturo nel tempo.

A confermare il valore del lavoro svolto sul territorio è l’UOC Autismo dell’ASP 6, che da tempo riconosce Termini Imerese come uno dei pochi esempi virtuosi capaci di sviluppare progettualità continuative e ad alto impatto sociale. Un risultato significativo, soprattutto in una Regione che, nonostante le criticità, continua a lottare contro l’indifferenza e a promuovere diritti, inclusione e sostegno alle persone più fragili.

L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di partecipare e testimoniare da vicino l’importanza di un percorso che mette al centro diritti, cura e inclusione. Un’occasione preziosa per conoscere meglio un progetto ambizioso, frutto di anni di lavoro e di una comunità che sceglie, ancora una volta, di non voltarsi dall’altra parte.

