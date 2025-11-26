Termini Imerese, presentazione del progetto “Anch’io socializzo – Diritti in movimento”: un nuovo passo avanti per i diritti dei bambini autistici

Si svolgerà oggi, mercoledì 27 novembre alle ore 10, presso la chiesa Santa Maria della Misericordia in via Mazzini 14, la presentazione ufficiale del progetto “Anch’io socializzo – Diritti in movimento”, una nuova iniziativa pensata per rafforzare le azioni di cura e sostegno rivolte a bambini e ragazzi autistici.

L’incontro rappresenta un momento importante per la comunità, che oggi si ritrova per condividere un percorso costruito negli anni con impegno, continuità e capacità di innovazione. Il progetto mira a dare seguito alle attività già avviate, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle famiglie coinvolte e garantire un supporto stabile e duraturo nel tempo.

A confermare il valore del lavoro svolto sul territorio è l’UOC Autismo dell’ASP 6, che da tempo riconosce Termini Imerese come uno dei pochi esempi virtuosi capaci di sviluppare progettualità continuative e ad alto impatto sociale. Un risultato significativo, soprattutto in una Regione che, nonostante le criticità, continua a lottare contro l’indifferenza e a promuovere diritti, inclusione e sostegno alle persone più fragili.

L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di partecipare e testimoniare da vicino l’importanza di un percorso che mette al centro diritti, cura e inclusione. Un’occasione preziosa per conoscere meglio un progetto ambizioso, frutto di anni di lavoro e di una comunità che sceglie, ancora una volta, di non voltarsi dall’altra parte.