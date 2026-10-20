Termini Imerese, profanato il tabernacolo nella chiesa del Carmelo: rubati calici e pissidi. I parroci della città: «Vicini nella preghiera alla comunità»

Sgomento e profonda amarezza nella comunità di Termini Imerese per quanto accaduto nella notte all’interno della chiesa del Carmelo. Ignoti hanno profanato il tabernacolo del Santissimo Sacramento, sottratto vasi sacri e disperso le ostie consacrate sull’altare. I parroci della città esprimono solidarietà alla comunità parrocchiale e invitano i fedeli a unirsi nella preghiera di riparazione, in programma giovedì 22 ottobre alle ore 18.

Una notizia che lascia sgomenti, che suscita dolore e incredulità e che colpisce nel profondo la sensibilità religiosa di un’intera comunità. È stato confermato il grave episodio avvenuto nella notte all’interno della chiesa del Carmelo, a Termini Imerese, dove ignoti si sono introdotti nel luogo sacro profanando il tabernacolo del Santissimo Sacramento e sottraendo alcuni oggetti liturgici.

Secondo quanto comunicato dalla comunità parrocchiale, i responsabili avrebbero aperto il tabernacolo, prelevando le ostie consacrate e lasciandole sull’altare. Sono state inoltre rubate le pissidi, la porta del tabernacolo e alcuni altri vasi sacri utilizzati durante le celebrazioni liturgiche.

Un gesto che va ben oltre la sottrazione di beni materiali e che, per la comunità cristiana, rappresenta una profonda ferita spirituale. Il luogo di preghiera, nel quale tanti fedeli si raccolgono quotidianamente per affidare al Signore le proprie speranze, le proprie paure e le proprie sofferenze, è stato teatro di un episodio che ha suscitato sgomento e tristezza.

A rendere ancora più dolorosa la vicenda è la profanazione del Santissimo Sacramento, elemento centrale della fede cattolica e segno della presenza reale di Cristo nell’Eucaristia.

Il dolore del parroco e della comunità

A esprimere tutta la propria amarezza è stato il parroco della comunità del Carmelo, don Giuseppe, che ha affidato a un comunicato il proprio pensiero sull’accaduto.

«In quanto parroco della comunità parrocchiale mi sento profondamente rattristato per l’accaduto e auspico un ravvedimento per il grave gesto dissacratorio effettuato», si legge nella nota diffusa dalla parrocchia.

Parole che restituiscono il senso di una ferita che non riguarda soltanto chi frequenta abitualmente la chiesa del Carmelo, ma che coinvolge l’intera comunità ecclesiale cittadina.

A Termini Imerese, la notizia ha lasciato senza parole numerosi fedeli, colpiti dalla gravità di quanto accaduto in un luogo che rappresenta un punto di riferimento spirituale e umano per tante persone. Restano da chiarire le modalità con cui gli ignoti sono riusciti a introdursi nella chiesa e tutti i dettagli relativi agli oggetti sottratti. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti.

La vicinanza dei parroci di Termini Imerese: «Ci uniamo nella preghiera di riparazione»

Di fronte a quanto accaduto, è arrivata anche la presa di posizione congiunta dei parroci della città di Termini Imerese, che hanno diffuso un comunicato stampa per esprimere vicinanza e solidarietà a don Giuseppe e all’intera comunità parrocchiale del Carmelo.

«Con profondo dolore abbiamo appreso della profanazione del Tabernacolo e del furto delle pissidi e del calice nella Parrocchia Maria SS. del Carmelo», si legge nel documento.

I sacerdoti esprimono la propria vicinanza alla comunità ecclesiale, sottolineando la gravità di un gesto che, oltre a ferire la sensibilità dei credenti, offende ciò che per la fede cattolica rappresenta il cuore della vita sacramentale.

«Desideriamo esprimere la nostra più sentita vicinanza al parroco don Giuseppe e all’intera Comunità Ecclesiale di Termini Imerese davanti a un gesto così grave che offende il Signore, presente realmente nel Sacramento dell’Eucaristia, e ferisce il cuore di ogni credente».

Un messaggio che non si limita alla condanna dell’accaduto, ma si trasforma in un invito alla preghiera, alla riflessione e alla misericordia.

«Ci uniamo nella preghiera di riparazione e invochiamo il Signore affinché tocchi il cuore di chi ha compiuto tale gesto», prosegue il comunicato, che si conclude con un appello rivolto a tutti i fedeli: «Invitiamo tutti i fedeli a un atto di riparazione e affidiamo alla misericordia di Dio i responsabili di questo atto sacrilego».

A corredo del messaggio, i parroci richiamano anche le parole del Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 2120, che definisce il sacrilegio un peccato grave, soprattutto quando è commesso contro l’Eucaristia, nella quale è resa presente sostanzialmente la persona stessa di Cristo.

Un richiamo che restituisce il significato spirituale attribuito dalla Chiesa a quanto accaduto e che invita i fedeli a vivere questo momento nel raccoglimento e nella preghiera.

Le celebrazioni di mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre

Nel frattempo, la comunità parrocchiale ha comunicato alcune variazioni agli orari delle celebrazioni liturgiche, invitando i fedeli a prenderne nota.

Mercoledì 21 ottobre, la Santa Messa delle ore 8:30 sarà celebrata nella chiesa di San Giuseppe. Nel pomeriggio non sarà celebrata la Messa.

Giovedì 22 ottobre, invece, non si terrà la celebrazione mattutina. Tutta la comunità parrocchiale si ritroverà nel pomeriggio, alle ore 18:00, nella chiesa del Carmelo, per la Santa Messa di riparazione, che sarà presieduta dal vicario, don Fabrizio Moscato.

Un appuntamento particolarmente significativo, pensato come momento di raccoglimento comunitario, preghiera e riparazione spirituale dopo la profanazione del Santissimo Sacramento.

Una ferita per la comunità, un invito alla preghiera

Quanto accaduto nella chiesa del Carmelo lascia dietro di sé amarezza e interrogativi. Ma, accanto allo sgomento, la risposta della comunità ecclesiale è quella della vicinanza, della preghiera e della ricerca di un significato spirituale capace di accompagnare un momento tanto doloroso.

Per tanti fedeli, la chiesa non è soltanto un edificio, ma una casa in cui trovare conforto, un luogo in cui sentirsi accolti e uno spazio in cui affidare al silenzio e alla preghiera ciò che spesso non si riesce a esprimere a parole. È proprio per questo che episodi come quello avvenuto al Carmelo toccano corde profonde, andando oltre la dimensione materiale del furto.

La celebrazione di giovedì sarà dunque un’occasione per ritrovarsi come comunità, stringersi attorno al parroco e affidare alla preghiera il dolore per quanto accaduto.

In un momento in cui lo sgomento rischia di lasciare spazio soltanto alla rabbia e all’incredulità, i parroci di Termini Imerese scelgono di richiamare i fedeli alla preghiera e alla misericordia. Un invito a ritrovarsi, a condividere il dolore e a custodire, anche di fronte a un gesto tanto grave, il senso di appartenenza a una comunità.