Termini Imerese pronta a correre: oggi torna la City Run, partenza alle 19:30 per la gara Master e la StraTermini

È il giorno della City Run. Oggi, domenica 19 luglio, Termini Imerese accoglie centinaia di atleti per una delle manifestazioni podistiche più attese dell’estate siciliana. L’organizzazione ha comunicato una variazione del programma: la partenza della gara Master e della StraTermini è stata posticipata alle 19:30.

Tutto è pronto per la terza edizione della City Run – Giro Podistico Città di Termini Imerese, appuntamento che negli ultimi anni è riuscito a conquistare un ruolo di primo piano nel panorama dell’atletica regionale.

La manifestazione, organizzata dall’ASD Atletica Termini Imerese, unirà competizione, inclusione e promozione del territorio, trasformando il centro cittadino in un grande palcoscenico dedicato allo sport.

Modificati gli orari: il programma aggiornato

L’organizzazione ha invitato tutti i partecipanti a prendere visione del nuovo programma della giornata.

Il ritrovo è fissato alle 15:30, mentre la prima batteria, riservata ai bambini e alle persone con disabilità, scatterà alle 17:00. Le altre partenze seguiranno a distanza di pochi minuti.

La principale novità riguarda la gara competitiva: la City Run Master e la StraTermini prenderanno infatti il via alle 19:30, un’ora più tardi rispetto a quanto inizialmente previsto.

Una gara che richiama atleti da tutta la Sicilia

La City Run sarà valida come Campionato Regionale Master di corsa su strada, oltre che come prova per l’assegnazione del titolo provinciale, portando a Termini Imerese società sportive e podisti provenienti da diverse province siciliane.

La partenza avverrà dal Nuovo Belvedere, uno dei punti panoramici più suggestivi della città, recentemente riqualificato e restituito alla comunità. Un luogo simbolico scelto per legare ancora di più la manifestazione alla valorizzazione del territorio.

Accanto alla competizione agonistica torna anche la StraTermini, la camminata ludico-motoria aperta a tutti, pensata per coinvolgere famiglie, gruppi di amici e cittadini in una giornata all’insegna dello sport e della condivisione.

Sport, inclusione e promozione del territorio

Uno dei momenti più significativi della manifestazione sarà rappresentato dalle batterie dedicate ai bambini e alle persone con disabilità, confermando la volontà degli organizzatori di rendere la City Run un evento capace di coniugare agonismo e inclusione.

Al termine delle gare si svolgeranno le premiazioni e la consegna delle medaglie ai partecipanti.

Un percorso che guarda al futuro

La City Run rappresenta uno dei principali appuntamenti del calendario sportivo promosso dall’ASD Atletica Termini Imerese, guidata da Filippo Porto, in collaborazione con l’ASD Universitas Palermo e con il sostegno della FIDAL Sicilia.

Il progetto proseguirà il prossimo 13 settembre con la prima edizione della Mezza Maratona delle Terme, altro evento pensato per promuovere il territorio attraverso il turismo sportivo.

Con la City Run, Termini Imerese si prepara così a vivere una giornata di sport, partecipazione e spettacolo, confermando una manifestazione che continua a crescere e ad attirare sempre più atleti e appassionati da tutta l’Isola.

Leggi l’approfondimento di HimeraWeb sugli eventi podistici del 2026.