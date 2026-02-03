Notizie
Termini Imerese

Termini Imerese protagonista dello sport da combattimento: trionfi e podi al WTKA regionale

di redazione

Si è svolta domenica al Pala Mangano di Palermo la seconda tappa del campionato regionale WTKA, un evento che ha visto protagonisti gli atleti di Termini Imerese, ancora una volta sul podio regionale con prestazioni di rilievo in diverse discipline delle arti marziali.

Una giornata di sport, emozioni e combattimenti intensi, dove la squadra guidata dal maestro Daniele Cancilla ha dimostrato talento, grinta e preparazione tecnica, confermando la crescita costante del team nel panorama regionale.

I piccolini in mostra: Demo Fight da Applausi

La competizione si è aperta con le demo fight dedicate alle categorie più giovani, dove i giovanissimi atleti di 5/6 anni hanno acceso il pubblico con grande spettacolo:

  • Greta Vega

  • Alan Franciamore

  • Calogero PassaFiume

  • Nicolas Terrana

I piccoli atleti hanno dimostrato coraggio e determinazione, mostrando grande entusiasmo sul tatami e regalando momenti di grande energia alla platea.

 Combattimenti e medaglie

Nel combattimento primi pugni, con colpi decisi e strategia, Anthony Dattilo ha conquistato un brillante secondo posto, aggiudicandosi la medaglia d’argento tra gli applausi.

Argento anche per Simon Orlando, che ha disputato un incontro intenso e combattuto, dove la sua prestazione convincente non è però bastata a soddisfare appieno i giudici.

Un’altra grande promessa è Samuel Guzzo, all’esordio assoluto nelle competizioni WTKA: dopo una semifinale dominata, Samuel ha sfiorato l’oro ma si è dovuto accontentare dell’argento, pagando la poca esperienza in finale.

 Gabriele Ingrao: Oro Tecnico e Meritato

Un plauso speciale va a Gabriele Ingrao, new entry nel team, che ha conquistato l’oro nella boxe light con una prestazione di grande tenacia e una tecnica di livello superiore: un successo che testimonia il suo impegno e la qualità della preparazione.

Kickboxing: Le Stelle di Termini Imerese

Passando alla kickboxing, la grande protagonista è stata Sansone Marta, che ha dominato il ring con la sua forza irresistibile, imponendosi in un match dove la sua avversaria, pur valida, non è riuscita a reggere il ritmo incalzante della fighter.

Un riconoscimento speciale va anche a Emily Pruiti, che si è aggiudicata l’argento dopo una finale combattuta con grinta contro un’avversaria di pari esperienza. Purtroppo un infortunio ha dovuto fermare Emily sul più bello, impedendo un possibile oro.

Ultimi brillanti risultati sono arrivati da Riccardo Marino e Alessandro Di Francesco, entrambi medaglia d’argento nella boxe light, confermando la costante qualità degli atleti termitani.

 Parola al Maestro

Il maestro Daniele Cancilla, riferimento tecnico e guida del team di Termini Imerese, ha commentato con orgoglio:

«Ogni tappa è una conferma: questi ragazzi mi danno tutto se stessi, con cuore e tecnica. Anche quando ci sono difficoltà arbitrarie o momenti complicati, non mollano mai. La loro passione è la mia più grande soddisfazione, il loro fuoco è il mio fuoco».

