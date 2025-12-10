Termini Imerese quando la musica accompagna la devozione: la banda “Città di Termini Imerese” alle processioni dell’Immacolata

Nel cuore di Termini Imerese, sotto un cielo d’inverno animato dai canti dei fedeli e dal suono delle bande, anche quest’anno risuona forte e chiara la presenza dell’Associazione Musicale e Culturale “Città di Termini Imerese”, con oltre 50 musicisti. La tradizione, che per la banda iniziò il 19 maggio 2004, in occasione della festa del Beato Agostino Novello, si rinnova puntuale nelle celebrazioni religiose cittadine, segnando con la propria musica un legame profondo tra comunità, fede e memoria.

Musica e devozione: un impegno che si rinnova

Negli ultimi giorni, la banda ha accompagnato due delle tre processioni dedicate alla Madonna, consacrando con le sue marce quelle vie che da secoli si intrecciano con la devozione del popolo termitano. Il corteo notturno della “A Maronna di notti”, partito dalle prime ore dell’alba nella notte tra il 7 e l’8 dicembre, ha visto la processione dell’Madonna della Neve, conservata nella chiesa di San Francesco Saverio, scorrere tra vicoli silenziosi e scalinate antiche. Un momento carico di suggestione, alimentato dalla fede, dalla tradizione e da una partecipazione popolare che non conosce smarrimento. La scultura venerata, un tempo in cartapesta, oggi è un simulacro in tela e gesso, restaurato nel 2005, custode di riti e memorie.

Al mattino dell’8 dicembre, la banda ha preso parte con le sue note anche alla processione dell’Immacolata della Maggior Chiesa: la statua, un pregevole simulacro in legno di cipresso scolpito nel 1799 dallo scultore palermitano Francesco Quattrocchi, viene portata dal Duomo lungo le vie della città.

Per la comunità termitana la festa dell’Immacolata non è soltanto un momento liturgico: fin dal XVII secolo la devozione verso la Vergine è testimonianza di un’identità condivisa.

Il 14 dicembre si completa il ciclo delle processioni

Le celebrazioni dell’Immacolata non si concludono l’8 dicembre. Come previsto dal calendario religioso, il prossimo 14 dicembre la banda “Città di Termini Imerese” sarà nuovamente presente per accompagnare le processioni di rientro dei simulacri:

03:30 – Processione di rientro dell’Immacolata della chiesa di San Saverio (“A Maronna di notti”)

16:00 – Processione di rientro dell’Immacolata della Maggior Chiesa

Un impegno, quello della banda, che torna a confermare la dedizione non solo religiosa ma sociale: l’accompagnamento sonoro dei cortei funge da collante tra passato e presente, tra fede individuale e senso di comunità, e ogni nota suonata nelle strade di Termini Imerese è un canto che unisce generazioni.

La musica come ponte tra generazioni e devozione popolare

In un tempo in cui le tradizioni rischiano di affievolirsi, la presenza costante dell’Associazione Musicale e Culturale “Città di Termini Imerese” rappresenta un ponte tra storia, cultura e spiritualità.

I termitani presenti con devozione, nostalgia, memoria, rinnovano ogni anno un patto con la loro patrona, quella della “Madonna dell’Immacolata”, in un rito che vive non solo nei simulacri, nelle chiese e nelle processioni, ma nei cuori e nelle strade di un’intera comunità.