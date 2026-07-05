Notizie
Termini Imerese, quando un insulto pesa più di mille parole: “Autistico di m***”. L’appello delle famiglie: “L’educazione comincia a casa”
Tor Vergata, 250 mila spettatori per il concerto dei record di Ultimo. Presente anche HimeraWeb con accredito stampa
Estate Termitana 2026, svelato il calendario degli eventi: tre mesi tra spettacoli, concerti, cultura e tradizioni
Atti osceni in pieno centro a Palermo, poi la furia contro i carabinieri: 27enne in carcere
Scandalo a Termini Imerese: finanziere in carcere, le accuse vanno dalla corruzione al peculato
Sub ferito durante una battuta di pesca: mano tranciata da un’imbarcazione, ricoverato ad Avola
Etnaland non riaprirà nel 2026: il parco annuncia lo stop dopo il sequestro
Termini Imerese, chi è Bunny Biker? Il motociclista misterioso che sta conquistando i socia
Termini Imerese, blitz dei carabinieri nel comprensorio: 14 denunce tra alcol alla guida, armi e droga
Termini Imerese, madre denunciata: mandava le figlie minorenni a spendere banconote false nei negozi
Lun. Lug 6th, 2026

https://www.facebook.com/share/1Bwx6EDif3/?mibextid=wwXIfr
Cronaca prima pagina 1 Termini Imerese

Termini Imerese, quando un insulto pesa più di mille parole: “Autistico di m***”. L’appello delle famiglie: “L’educazione comincia a casa”

di redazione #Bullismo #himeraweb.it #Sicilia #termini imerese

Ci sono parole che fanno più male di uno schiaffo. Parole che restano addosso, soprattutto quando a pronunciarle è un bambino nei confronti di un altro bambino.

È accaduto nelle scorse settimane all’interno di un campus estivo di Termini Imerese, dove un bambino con disturbo dello spettro autistico sarebbe stato insultato con la frase: “autistico di m*”** durante un normale momento di gioco.

A rendere noto l’episodio è l’associazione “Anche Oggi è il 2 Aprile – AutisticamenteIo ODV”, che attraverso un comunicato ha espresso profondo dolore e preoccupazione per quanto accaduto, lanciando al tempo stesso un appello rivolto non soltanto ai più piccoli, ma soprattutto agli adulti.

Secondo quanto riferito dall’associazione, l’episodio si sarebbe verificato senza alcun segnale premonitore, interrompendo bruscamente un momento di serenità e trasformandolo in un’esperienza umiliante per il bambino coinvolto.

Non è soltanto un insulto. È una ferita che racconta qualcosa di più profondo.

Perché nessun bambino nasce discriminando un altro bambino. Nessuno nasce utilizzando una condizione come un’offesa. Quelle parole vengono ascoltate, imitate, assorbite. E questo rende il fenomeno del bullismo una responsabilità che non può ricadere esclusivamente sui minori.

L’episodio, pur nella sua gravità, diventa così un’occasione per rilanciare una riflessione più ampia. Il bullismo non colpisce soltanto chi vive una disabilità, ma ogni bambino o ragazzo che, per qualsiasi motivo, viene percepito come “diverso”, più fragile, più silenzioso o più vulnerabile. È proprio su queste fragilità che, troppo spesso, si innestano dinamiche di esclusione e di branco.

L’appello delle famiglie: “Parlate di autismo, ma anche di fragilità”

Le famiglie dell’associazione hanno voluto rivolgere un messaggio diretto a tutti i genitori, ricordando che l’educazione al rispetto nasce prima di tutto all’interno delle mura domestiche.

«Dialogate con i vostri figli perché non sempre la fragilità è sinonimo di disabilità e questi atti di violenza verbale e fisica si verificano ormai troppo frequentemente.
Insegnate l’empatia e il rispetto perché solo così saranno adulti giusti ed equilibrati. Poco importa se saranno delle eccellenze in tutto quello che fanno, se poi quell’eccellenza si trasforma in arroganza e presunzione.

Parlate di autismo nelle vostre case, anche se l’autismo non vi riguarda personalmente. Ma parlate anche di timidezza, insicurezza e fragilità emotiva, perché sono tutte caratteristiche che accompagnano quotidianamente i nostri figli e fanno parte del loro carattere.
Insegnate ai vostri figli che dove c’è una fragilità bisogna allungare una mano e non trovare “terreno fertile” per fare branco

Infine, il richiamo più forte, quello che racchiude il senso dell’intero messaggio:

«L’educazione di un bambino inizia tra le quattro mura domestiche ed è il compito più difficile e anche più importante di un genitore. I figli sono lo specchio di chi li educa e gli adulti siamo direttamente responsabili delle loro azioni.»

Parole che rappresentano un invito rivolto all’intera comunità.

Perché una società davvero inclusiva non si costruisce soltanto il 2 aprile, nella Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, ma ogni giorno. Si costruisce scegliendo le parole giuste, educando al rispetto e insegnando ai bambini che la fragilità di qualcuno non è mai un bersaglio, ma una responsabilità condivisa.

di redazione

Related Post

Cronaca Notizie del Giorno prima pagina 1 Termini Imerese

Tor Vergata, 250 mila spettatori per il concerto dei record di Ultimo. Presente anche HimeraWeb con accredito stampa

wp_12080470 Lug 5, 2026
Attualità Cosa fare in Sicilia Cultura Termini Imerese

Estate Termitana 2026, svelato il calendario degli eventi: tre mesi tra spettacoli, concerti, cultura e tradizioni

redazione Lug 3, 2026
Cronaca Palermo

Atti osceni in pieno centro a Palermo, poi la furia contro i carabinieri: 27enne in carcere

redazione Lug 3, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

Cronaca prima pagina 1 Termini Imerese

Termini Imerese, quando un insulto pesa più di mille parole: “Autistico di m***”. L’appello delle famiglie: “L’educazione comincia a casa”

Cronaca Notizie del Giorno prima pagina 1 Termini Imerese

Tor Vergata, 250 mila spettatori per il concerto dei record di Ultimo. Presente anche HimeraWeb con accredito stampa

Attualità Cosa fare in Sicilia Cultura Termini Imerese

Estate Termitana 2026, svelato il calendario degli eventi: tre mesi tra spettacoli, concerti, cultura e tradizioni

Cronaca Palermo

Atti osceni in pieno centro a Palermo, poi la furia contro i carabinieri: 27enne in carcere

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1