Termini Imerese: questa sera il sit-in di solidarietà al popolo Palestinese

Appuntamento questa sera alle ore 21:30 in piazza Duomo di Termini Imerese per il sit-in in sostegno al popolo palestinese.

L’evento, organizzato dai ragazzi della Consulta Giovanile di Termini Imerese, vuole sensibilizzare la cittadinanza verso quanto sta accadendo in Palestina.

Non é un’occasione per fare propaganda politica, non ci sono colori, anzi i colori ci sono e sono quattro: il rosso, il nero , il bianco e il verde, i colori della bandiera della Palestina.

Un incontro per affermare come comunità che non possiamo voltarci dall’altra parte, mentre ogni giorno nella striscia di Gaza si consuma un vero genocidio.