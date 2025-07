Termini Imerese ricorda Paolo Borsellino, Longo: “Un impegno morale che ci chiama tutti alla responsabilità”

Una piazza Duomo gremita di autorità civili, militari e cittadini ha fatto da cornice alla commemorazione del trentatreesimo anniversario della strage di via D’Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta.

Durante la cerimonia, il Presidente del Consiglio Comunale di Termini Imerese, Michele Longo, ha voluto ricordare con parole sentite il valore di questa giornata:

“Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a tutte le autorità civili, militari e cittadini presenti in questa piazza Duomo che si arricchisce ancora una volta di presenze prestigiose. Sono lieto di porgervi i miei saluti personali e quelli dell’intero Consiglio Comunale. Oggi vogliamo ricordare con rispetto e commozione il trentatreesimo anniversario della morte del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta.”

Il presidente Longo ha sottolineato come la commemorazione non sia soltanto un atto formale, ma un impegno morale che chiama tutti a riflettere sulla responsabilità collettiva nel contrastare l’illegalità e nel promuovere la giustizia e la legalità.

“Sappiamo tutti quanto è pericoloso lavorare nell’ambito della sicurezza. Svolgere questo lavoro oggi è diventato ancora più difficile e complesso. Lo vedo nel mio servizio quotidiano, dove spesso mi trovo a confrontarmi con situazioni che richiedono competenze diverse, quasi a dover essere contemporaneamente operatore di sicurezza, prete, psicologo o assistente sociale. Ma questo fa parte della sfida”, ha aggiunto Longo, sottolineando quanto sia importante, oggi più che mai, continuare a dare valore ai buoni esempi.

Il presidente del consiglio ha poi espresso un ringraziamento pubblico agli operatori della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Termini Imerese, che in diverse occasioni si sono distinti per l’impegno e la professionalità, contribuendo a garantire la sicurezza dei cittadini:

“Spesso in un mondo che gira al contrario i buoni esempi non hanno più valore, ma noi vogliamo rimanere fedeli al nostro credo. Proprio per questo motivo vogliamo ringraziare i nostri cinque operatori della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Termini Imerese che si sono distinti in diverse occasioni per il loro operato, facendo sentire più sicuri i cittadini.”

Durante la cerimonia sono stati consegnati attestati di merito agli agenti della Polizia di Stato, in segno di riconoscenza per il loro lavoro costante e silenzioso sul territorio, e un ringraziamento è stato rivolto anche ai giovani studenti che hanno partecipato attivamente alle iniziative, dimostrando di credere nei valori di legalità e giustizia.

“Onorare la memoria di Paolo Borsellino e della sua scorta significa anche riconoscere chi, ogni giorno, lavora per la nostra sicurezza e il nostro futuro”, ha concluso Longo, rivolgendosi agli agenti presenti con un augurio di “proficuo lavoro”, ringraziandoli per la dedizione e il coraggio dimostrati quotidianamente.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di comunità autentico, rinnovando il patto di responsabilità tra istituzioni e cittadini e ricordando, con commozione e impegno, che la lotta per la legalità è un dovere che riguarda ciascuno, ogni giorno.

Foto di Elisabetta Saverino