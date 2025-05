Termini Imerese: rinviate le iniziative in memoria di Francesco Bartolone

Rimandate le iniziative in memoria di Francesco Bartolone previste per la giornata di domani, (clicca qui per leggere l’iniziativa). La comunicazione giunge dall’associazione “Beato Agostino Novello”, che avvisa i concittadini che le iniziative in ricordo del termitano scomparso lo scorso anno saranno rinviate a data da destiarsi a causa di un lutto che ha colpito uno dei componenti.

Il comunicato sui social

Cari amici, con grande dispiacere, vi informiamo che l’iniziativa dedicata a Francesco per motivi di lutto è rimandata a data da destinarsi.

Siamo certi che comprenderete la necessità di prenderci il tempo per onorare la sua memoria e affrontare questo momento difficile.

Vi terremo aggiornati su quando sarà possibile riprendere l’iniziativa. Grazie per la vostra comprensione. Un abbraccio a tutti.