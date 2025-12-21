Notizie
Termini Imerese

Termini Imerese, rinviato l'evento "Note e Sorrisi di Natale" per maltempo

L’appuntamento natalizio “Note e Sorrisi di Natale”, organizzato dalla Pro Loco di Termini Imerese e previsto per oggi in Piazza La Masa dalle ore 16:00 alle 21:00, è stato annullato a causa delle avverse condizioni meteorologiche che in queste ore stanno interessando il territorio.

La manifestazione, pensata in particolare per i più piccoli, avrebbe previsto animazione, musica, spettacoli, palloncini, trucca bimbi e la distribuzione di caramelle e cioccolatini, contribuendo a creare un clima di festa nel centro cittadino.

Gli organizzatori fanno sapere che l’evento non è stato cancellato definitivamente ma rinviato a data da destinarsi. Saranno comunicate nei prossimi giorni eventuali nuove date e aggiornamenti ufficiali.

La Pro Loco e il Comune invitano la cittadinanza a seguire i canali istituzionali per restare informati sulle prossime iniziative natalizie.

1