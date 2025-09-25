Notizie
Termini Imerese, riparata la perdita lungo l’adduttore Brocato-Favara: riprende l’erogazione idrica

di redazione #himeraweb.it #Notizie #perdita d'acqua #Sicilia #termini imerese

Buone notizie per i cittadini di Termini Imerese: è stata riparata la grossa perdita riscontrata lungo l’adduttore Brocato-Favara. A comunicarlo è il sindaco Maria Terranova, che ha annunciato la ripresa graduale dell’erogazione idrica secondo il consueto turno di distribuzione.

In particolare, l’acqua tornerà a scorrere dalle 21:00 di questa sera nelle abitazioni di Termini Alta, con la necessità di attendere il tempo tecnico per consentire alla condotta di entrare in pressione. L’erogazione proseguirà fino alle 12:00 di domani, orario in cui sarà destinata a Termini Bassa, seguendo la normale turnazione.

Il sindaco ha ringraziato la cittadinanza per la collaborazione e la pazienza dimostrata durante i disagi, oltre alle squadre di tecnici che sono intervenute prontamente per effettuare la riparazione.

“Grazie a tutti coloro che hanno lavorato senza sosta – ha scritto sui social il sindaco Maria Terranova – e grazie ai cittadini per la comprensione dimostrata”.

