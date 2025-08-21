Termini Imerese riscopre la sua anima storica con Strata Virdura in Festa

Questa sera, a partire dalle ore 20.00, il centro storico di Termini Imerese si animerà con la seconda edizione di “Strata Virdura in Festa”, un evento che celebra la memoria storica di Via Bagni, conosciuta da sempre come Strata Virdura, cuore pulsante della vita cittadina e popolare.

Una strada ricca di storia

Via Bagni, che per secoli è stata una delle strade più vive e frequentate di Termini Imerese, rappresentava il cuore del mercato cittadino. Qui si trovavano botteghe di ogni genere: banchi di frutta e pesce, negozi di tessuti, utensili, forni, pasticcerie, farmacie e barbieri. La via era un crocevia di voci, colori e profumi, frequentata non solo dai cittadini termitani ma anche da persone provenienti dai paesi vicini.

Negli ultimi decenni, a causa della crisi economica e dei cambiamenti nei consumi, la strada ha perso progressivamente la sua vitalità, lasciando spazio a un silenzio nostalgico. Tuttavia, nella memoria collettiva dei termitani, la Strata Virdura resta simbolo di comunità, incontro e quotidianità autentica.

Il progetto “Strata Virdura in Festa” nasce proprio da questo desiderio di rinascita urbana, per ridare vita e centralità a una via che ha segnato la storia e l’identità di Termini Imerese.

Il programma della serata

Il cartellone di questa edizione è ricco e variegato, con appuntamenti che si snodano dalle 20:30 fino a mezzanotte:

dalle 20:30 alle 24:00 Hit Italia – La Festa! con Gravità Zero Free Love Summer Tour con gli Spin Rockets

ore 20:30 – Talia tu sti picciutteddi a cura di Città dei Ragazzi

– Talia tu sti picciutteddi a cura di ore 21:00 – Canti e balli sotto le stelle con Nuova Aurora ODV

– Canti e balli sotto le stelle con ore 21:30 – In Bilico di Salvo Lo Gelfo (spettacolo di circo-teatro)

– In Bilico di (spettacolo di circo-teatro) ore 22:00 – Magic Show del prestigiatore Mago Molla

– Magic Show del prestigiatore ore 22:45 – Due Cuori e una Sinapsi degli Sbadaclown

Animazione, musica itinerante e allestimenti

Lungo tutta la via non mancheranno animazione e intrattenimento itinerante:

Esibizioni dei Re Diesis e dei Tamburinari di Trabia

Spettacoli per bambini a cura di Jobel

Giochi antichi con Travel Soccorso ODV

con Vespe in mostra del Vespa Club Termini Imerese

Carretti siciliani, armi e cianciani a cura della Fam. Mantia

Mostra fotografica “ Memoria di una strada ”, immagini di una città che cambia

”, immagini di una città che cambia Accoglienza e angolo palloncini a cura di Autisticamente IO – Il Segno e AVO Termini

Una festa di comunità

Promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali insieme alla Cooperativa Sociale Novi Familia e alle realtà associative locali, l’evento vuole essere un ponte tra passato e presente, restituendo a Termini Imerese un luogo che per generazioni è stato punto di riferimento e di identità.

“Strata Virdura in Festa” è quindi più di una serata di spettacolo: è un atto di memoria e di rinascita, un momento in cui una strada storica torna a pulsare di vita, musica e tradizioni popolari.