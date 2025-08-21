Notizie
Termini Imerese riscopre la sua anima storica con Strata Virdura in Festa
Palermo piange Francesco “Ciccio” Barbera, simbolo del riscatto dello Sperone
Dramma a Palermo: un uomo di 49 anni si toglie la vita lanciandosi dal Ponte Corleone
Incidente a Termini Imerese, buone notizie per Emanuele Scaletta: “Sta bene, grazie a tutti per la vicinanza”
Tutto pronto per la Festa della Madonna dei Giardini di Contrada Franco a Termini Imerese
Muore per un’emorragia, ma regala la vita ad altri: primo prelievo multiorgano al “S. Cimino” di Termini Imerese
Ventimiglia di Sicilia presente al Giubileo 2025 con l’Associazione Musicale “G. Rossini”
Incidente a Termini Imerese: restano stabili le condizioni dei tre giovani coinvolti
Termini Imerese, al via i lavori di riqualificazione del Complesso di Santa Chiara
ULTIMA ORA. Incidente frontale a Termini Imerese: 3 feriti
Gio. Ago 21st, 2025

Notizie del Giorno Termini Imerese

Termini Imerese riscopre la sua anima storica con Strata Virdura in Festa

di redazione #cosa fare #Eventi #himeraweb.it #strada verdura in festa #termini imerese

Questa sera, a partire dalle ore 20.00, il centro storico di Termini Imerese si animerà con la seconda edizione di “Strata Virdura in Festa”, un evento che celebra la memoria storica di Via Bagni, conosciuta da sempre come Strata Virdura, cuore pulsante della vita cittadina e popolare.

Una strada ricca di storia

Via Bagni, che per secoli è stata una delle strade più vive e frequentate di Termini Imerese, rappresentava il cuore del mercato cittadino. Qui si trovavano botteghe di ogni genere: banchi di frutta e pesce, negozi di tessuti, utensili, forni, pasticcerie, farmacie e barbieri. La via era un crocevia di voci, colori e profumi, frequentata non solo dai cittadini termitani ma anche da persone provenienti dai paesi vicini.

Negli ultimi decenni, a causa della crisi economica e dei cambiamenti nei consumi, la strada ha perso progressivamente la sua vitalità, lasciando spazio a un silenzio nostalgico. Tuttavia, nella memoria collettiva dei termitani, la Strata Virdura resta simbolo di comunità, incontro e quotidianità autentica.

Il progetto “Strata Virdura in Festa” nasce proprio da questo desiderio di rinascita urbana, per ridare vita e centralità a una via che ha segnato la storia e l’identità di Termini Imerese.

Il programma della serata

Il cartellone di questa edizione è ricco e variegato, con appuntamenti che si snodano dalle 20:30 fino a mezzanotte:

  • dalle 20:30 alle 24:00
    • Hit Italia – La Festa! con Gravità Zero
    • Free Love Summer Tour con gli Spin Rockets
  • ore 20:30Talia tu sti picciutteddi a cura di Città dei Ragazzi
  • ore 21:00Canti e balli sotto le stelle con Nuova Aurora ODV
  • ore 21:30 – In Bilico di Salvo Lo Gelfo (spettacolo di circo-teatro)
  • ore 22:00Magic Show del prestigiatore Mago Molla
  • ore 22:45 – Due Cuori e una Sinapsi degli Sbadaclown

Animazione, musica itinerante e allestimenti

Lungo tutta la via non mancheranno animazione e intrattenimento itinerante:

  • Esibizioni dei Re Diesis e dei Tamburinari di Trabia
  • Spettacoli per bambini a cura di Jobel
  • Giochi antichi con Travel Soccorso ODV
  • Vespe in mostra del Vespa Club Termini Imerese
  • Carretti siciliani, armi e cianciani a cura della Fam. Mantia
  • Mostra fotografica “Memoria di una strada”, immagini di una città che cambia
  • Accoglienza e angolo palloncini a cura di Autisticamente IO – Il Segno e AVO Termini

Una festa di comunità

Promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali insieme alla Cooperativa Sociale Novi Familia e alle realtà associative locali, l’evento vuole essere un ponte tra passato e presente, restituendo a Termini Imerese un luogo che per generazioni è stato punto di riferimento e di identità.

“Strata Virdura in Festa” è quindi più di una serata di spettacolo: è un atto di memoria e di rinascita, un momento in cui una strada storica torna a pulsare di vita, musica e tradizioni popolari.

di redazione

Related Post

Cronaca Notizie del Giorno Termini Imerese

Incidente a Termini Imerese, buone notizie per Emanuele Scaletta: “Sta bene, grazie a tutti per la vicinanza”

redazione Ago 20, 2025
Sciara Termini Imerese

Tutto pronto per la Festa della Madonna dei Giardini di Contrada Franco a Termini Imerese

Mariangela balsamo Ago 20, 2025
Storie di speranza Termini Imerese

Muore per un’emorragia, ma regala la vita ad altri: primo prelievo multiorgano al “S. Cimino” di Termini Imerese

redazione Ago 20, 2025

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

Notizie del Giorno Termini Imerese

Termini Imerese riscopre la sua anima storica con Strata Virdura in Festa

Cronaca Palermo

Palermo piange Francesco “Ciccio” Barbera, simbolo del riscatto dello Sperone

Cronaca Palermo

Dramma a Palermo: un uomo di 49 anni si toglie la vita lanciandosi dal Ponte Corleone

Cronaca Notizie del Giorno Termini Imerese

Incidente a Termini Imerese, buone notizie per Emanuele Scaletta: “Sta bene, grazie a tutti per la vicinanza”

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1