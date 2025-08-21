Termini Imerese riscopre la sua anima storica con Strata Virdura in Festa

Questa sera, a partire dalle ore 20.00, il centro storico di Termini Imerese si animerà con la seconda edizione di “Strata Virdura in Festa”, un evento che celebra la memoria storica di Via Bagni, conosciuta da sempre come Strata Virdura, cuore pulsante della vita cittadina e popolare.
Una strada ricca di storia
Via Bagni, che per secoli è stata una delle strade più vive e frequentate di Termini Imerese, rappresentava il cuore del mercato cittadino. Qui si trovavano botteghe di ogni genere: banchi di frutta e pesce, negozi di tessuti, utensili, forni, pasticcerie, farmacie e barbieri. La via era un crocevia di voci, colori e profumi, frequentata non solo dai cittadini termitani ma anche da persone provenienti dai paesi vicini.
Negli ultimi decenni, a causa della crisi economica e dei cambiamenti nei consumi, la strada ha perso progressivamente la sua vitalità, lasciando spazio a un silenzio nostalgico. Tuttavia, nella memoria collettiva dei termitani, la Strata Virdura resta simbolo di comunità, incontro e quotidianità autentica.
Il progetto “Strata Virdura in Festa” nasce proprio da questo desiderio di rinascita urbana, per ridare vita e centralità a una via che ha segnato la storia e l’identità di Termini Imerese.
Il programma della serata
Il cartellone di questa edizione è ricco e variegato, con appuntamenti che si snodano dalle 20:30 fino a mezzanotte:
- dalle 20:30 alle 24:00
- Hit Italia – La Festa! con Gravità Zero
- Free Love Summer Tour con gli Spin Rockets
- ore 20:30 – Talia tu sti picciutteddi a cura di Città dei Ragazzi
- ore 21:00 – Canti e balli sotto le stelle con Nuova Aurora ODV
- ore 21:30 – In Bilico di Salvo Lo Gelfo (spettacolo di circo-teatro)
- ore 22:00 – Magic Show del prestigiatore Mago Molla
- ore 22:45 – Due Cuori e una Sinapsi degli Sbadaclown
Animazione, musica itinerante e allestimenti
Lungo tutta la via non mancheranno animazione e intrattenimento itinerante:
- Esibizioni dei Re Diesis e dei Tamburinari di Trabia
- Spettacoli per bambini a cura di Jobel
- Giochi antichi con Travel Soccorso ODV
- Vespe in mostra del Vespa Club Termini Imerese
- Carretti siciliani, armi e cianciani a cura della Fam. Mantia
- Mostra fotografica “Memoria di una strada”, immagini di una città che cambia
- Accoglienza e angolo palloncini a cura di Autisticamente IO – Il Segno e AVO Termini
Una festa di comunità
Promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali insieme alla Cooperativa Sociale Novi Familia e alle realtà associative locali, l’evento vuole essere un ponte tra passato e presente, restituendo a Termini Imerese un luogo che per generazioni è stato punto di riferimento e di identità.
“Strata Virdura in Festa” è quindi più di una serata di spettacolo: è un atto di memoria e di rinascita, un momento in cui una strada storica torna a pulsare di vita, musica e tradizioni popolari.