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Cronaca Termini Imerese

Termini Imerese, rubano la nuova bici a un bambino: “Giovannino la sta ancora aspettando”

di redazione #Cronaca #furto #himeraweb.it #Sicilia #termini imerese

Il furto è avvenuto in Piazza Duomo, davanti alla Caffetteria 28. La mountain bike rossa era stata regalata al bambino pochi giorni prima e rappresentava il suo primo grande mezzo a due ruote.

Un gesto che ha spezzato la felicità di un bambino e suscitato indignazione tra cittadini e commercianti. È accaduto a Termini Imerese, nella centralissima Piazza Duomo, dove è stata rubata la bicicletta appena regalata al piccolo Giovannino.

Il furto

La bici, una mountain bike da ragazzo di colore rosso acceso con dettagli neri, forcella ammortizzata anteriore e pneumatici tassellati, rappresentava molto più di un semplice mezzo di trasporto. Era infatti il primo modello “da grande” ricevuto dal bambino, un regalo speciale donato da un caro amico di famiglia che lui considera come uno zio.

La gioia per quel dono era stata immensa. Le prime pedalate, i sorrisi e l’entusiasmo di Giovannino erano stati immortalati in alcune fotografie scattate proprio nei giorni successivi alla consegna della bicicletta. Un momento condiviso con l’affetto e la vicinanza dei clienti e del personale della Caffetteria 28, oltre che di tanti cittadini che frequentano quotidianamente Piazza Duomo.

Purtroppo quella felicità è durata poco. La bicicletta è stata rubata proprio davanti alla Caffetteria 28, sotto gli occhi increduli di chi si trovava a lavorare nella zona. Un episodio che ha lasciato amarezza e rabbia, soprattutto considerando il forte valore affettivo che il regalo aveva per il bambino.

La famiglia e gli amici lanciano ora un appello alla cittadinanza: chiunque abbia notato movimenti sospetti o riconoscesse la bicicletta, una mountain bike rossa facilmente identificabile, è invitato a fornire informazioni utili per il suo ritrovamento.

Condividere questo appello può fare la differenza. L’auspicio è che chi ha preso la bicicletta possa compiere un gesto di responsabilità e restituirla al suo legittimo proprietario. Nel frattempo, Giovannino continua ad aspettarla, con la speranza di poter tornare presto a pedalare per le strade della sua città.

di redazione

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