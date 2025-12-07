Notizie
SpinRockets, da Termini Imerese alla scena nazionale: fuori il nuovo singolo “Taboo”, cosa accade come un amore finito
Termini Imerese saluta il suo “Maradona”, si è spento Salvo Bivacqua, sosia ufficiale di Diego Armando Maradona
Fratelli d’Italia: a Trabia vince il giovane Bondì Insegnante e giornalista, tra i primi ad aderire a Fratelli d’Italia nel 2012
Fratelli d’Italia Termini Imerese elegge Totò Burrafato nuovo coordinatore cittadino
Motori, storia e identità: oggi su Rai 2 l’attenzione torna sul museo del Motorismo Siciliano e della Targa Florio
Termini Imerese, oggi pomeriggio l’assemblea pubblica per rilanciare la città: ‘Per una politica più partecipata e un futuro sostenibile
Da ex operaio Fiat ad imprenditore: la storia di speranza di Filippo Costanza
Termini Imerese, nasce la nuova Banda Musicale “Madonna delle Grazie”: un progetto di tradizione, fede e comunità
Scontro frontale sulla Palermo-Sciacca: morte madre e figlia, gravissimi due giovani
Termini Imerese, domenica il Congresso cittadino di Fratelli d’Italia al Cine-Teatro Eden
Dom. Dic 7th, 2025

Cronaca Termini Imerese

Termini Imerese saluta il suo “Maradona”, si è spento Salvo Bivacqua, sosia ufficiale di Diego Armando Maradona

di redazione #Cronaca #himeraweb.it #Maradona #necrologio #Salvatore Bivaqua #Sicilia #Sosia ufficiale di Maradona #termini imerese

Si è spento improvvisamente, facendo rivivere ai fan del “pibe de oro” un lutto già vissuto qualche anno fa. Il termitano Salvatore Bivacqua, sosia ufficiale di Diego Armando Maradona, si è spento lo scorso 5 dicembre, all’età di 61 anni,  lasciando un vuoto in quanti lo hanno conosciuto. 

Sui social e nella vita reale, Salvo, era conosciuto per la sua somiglia al celebre calciatore, ma dietro l’aspetto fisico si celava un cuore buono, un’animo forte che non si è mai lasciato abbattere dalle difficoltà della vita, sempre pronto a scambiare una battuta con chi lo fermasse, un’artista dietro il personaggio. In gioventù, infatti, era conosciuto per essere un restauratore affermato. In molti, ancora oggi, ne elogiano le doti artistiche. 
Celebre sul social Tik Tok, dove condivideva spezzoni di vita quotidiana e i ricordi con le tante persone che gli volevano bene, oltre ai momenti in viaggio, a Napoli in particolare, città alla quale era legato e dove ha sempre ricevuto un caloroso affetto.
Tra i suoi video andati virali: l’omaggio al famoso murales dedicato a Maradona e un video in cui Salvo, seduto in un locale, canta in spagnolo, quasi come se fosse la sua lingua madre. 

Sorrisi e voglia di vivere, questo era ciò che trasmetteva e che ha sempre colpito chi lo ha conosciuto, perché oltre all’aspetto fisico a colpire era la sua personalità, vivace come Maradona, ma sensibile e umile, come quella di un cittadino qualunque. 

Termini Imerese piange oggi il “suo Maradona”, l’uomo oltre il personaggio: un cuore semplice racchiuso in un sorriso immortale.
E mentre il silenzio scende lieve sulle sue strade, resta l’eco della sua risata, la luce gentile del suo sguardo e quella straordinaria capacità di far sentire gli altri a casa.

Salvatore non era solo una somiglianza, ma un’emozione viva, un abbraccio sincero, un frammento di umanità che continuerà a camminare nei ricordi di chi lo ha amato.

@sosiamaradona

♬ suono originale – SALVO__64 sosia di Maradona

di redazione

Related Post

Musica Termini Imerese

SpinRockets, da Termini Imerese alla scena nazionale: fuori il nuovo singolo “Taboo”, cosa accade come un amore finito

Mariangela balsamo Dic 7, 2025
Politica Termini Imerese

Fratelli d’Italia Termini Imerese elegge Totò Burrafato nuovo coordinatore cittadino

redazione Dic 1, 2025
Notizie del Giorno Termini Imerese

Motori, storia e identità: oggi su Rai 2 l’attenzione torna sul museo del Motorismo Siciliano e della Targa Florio

redazione Nov 29, 2025

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

Musica Termini Imerese

SpinRockets, da Termini Imerese alla scena nazionale: fuori il nuovo singolo “Taboo”, cosa accade come un amore finito

Cronaca Termini Imerese

Termini Imerese saluta il suo “Maradona”, si è spento Salvo Bivacqua, sosia ufficiale di Diego Armando Maradona

Politica Trabia

Fratelli d’Italia: a Trabia vince il giovane Bondì Insegnante e giornalista, tra i primi ad aderire a Fratelli d’Italia nel 2012

Politica Termini Imerese

Fratelli d’Italia Termini Imerese elegge Totò Burrafato nuovo coordinatore cittadino

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1