Termini Imerese saluta il suo “Maradona”, si è spento Salvo Bivacqua, sosia ufficiale di Diego Armando Maradona

Si è spento improvvisamente, facendo rivivere ai fan del “pibe de oro” un lutto già vissuto qualche anno fa. Il termitano Salvatore Bivacqua, sosia ufficiale di Diego Armando Maradona, si è spento lo scorso 5 dicembre, all’età di 61 anni, lasciando un vuoto in quanti lo hanno conosciuto.

Sui social e nella vita reale, Salvo, era conosciuto per la sua somiglia al celebre calciatore, ma dietro l’aspetto fisico si celava un cuore buono, un’animo forte che non si è mai lasciato abbattere dalle difficoltà della vita, sempre pronto a scambiare una battuta con chi lo fermasse, un’artista dietro il personaggio. In gioventù, infatti, era conosciuto per essere un restauratore affermato. In molti, ancora oggi, ne elogiano le doti artistiche.

Celebre sul social Tik Tok, dove condivideva spezzoni di vita quotidiana e i ricordi con le tante persone che gli volevano bene, oltre ai momenti in viaggio, a Napoli in particolare, città alla quale era legato e dove ha sempre ricevuto un caloroso affetto.

Tra i suoi video andati virali: l’omaggio al famoso murales dedicato a Maradona e un video in cui Salvo, seduto in un locale, canta in spagnolo, quasi come se fosse la sua lingua madre.

Sorrisi e voglia di vivere, questo era ciò che trasmetteva e che ha sempre colpito chi lo ha conosciuto, perché oltre all’aspetto fisico a colpire era la sua personalità, vivace come Maradona, ma sensibile e umile, come quella di un cittadino qualunque.

Termini Imerese piange oggi il “suo Maradona”, l’uomo oltre il personaggio: un cuore semplice racchiuso in un sorriso immortale.

E mentre il silenzio scende lieve sulle sue strade, resta l’eco della sua risata, la luce gentile del suo sguardo e quella straordinaria capacità di far sentire gli altri a casa.

Salvatore non era solo una somiglianza, ma un’emozione viva, un abbraccio sincero, un frammento di umanità che continuerà a camminare nei ricordi di chi lo ha amato.