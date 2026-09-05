Termini Imerese, Santa Marina si celebra tra fede, musica e teatro: in scena “La Giara” di Pirandello

Il 6 settembre, nella frazione di Santa Marina, i festeggiamenti per la compatrona della città si concluderanno con la rappresentazione della celebre commedia pirandelliana affidata alla Compagnia Nuova Palermo e diretta da Marco Pupella

È un programma che intreccia tradizione religiosa, musica e teatro quello predisposto per i festeggiamenti in onore di Santa Marina, compatrona di Termini Imerese. Il momento conclusivo della giornata di domenica 6 settembre sarà affidato al teatro, con la rappresentazione di “La Giara” di Luigi Pirandello, in programma alle ore 21.00 nella zona di Santa Marina.

L’iniziativa è inserita nel calendario dei festeggiamenti organizzati dalla Parrocchia San Nicola di Bari e con il coinvolgimento della Città di Termini Imerese. La ricorrenza si sviluppa attorno alla chiesa di Santa Marina, in contrada Bragone, dove sono previste le celebrazioni religiose e gli appuntamenti della giornata.

La domenica di festa

Il programma prevede per domenica 6 settembre la Santa Messa alle ore 8.00 nella chiesa di Santa Marina. Nel pomeriggio, alle 19.30, spazio alla musica con l’esibizione della Banda Musicale dell’Associazione Musicale e Culturale “Città di Termini Imerese”.

Alle 20.15 è quindi prevista la processione, momento centrale della dimensione religiosa della festa, prima dell’appuntamento teatrale della serata.

La manifestazione di Santa Marina è confermata anche dalle informazioni relative agli eventi cittadini del 6 settembre, mentre per la giornata sono stati predisposti provvedimenti di regolamentazione della circolazione nelle vie F. Morvillo e Vittime della Mafia.

Sul palco la Sicilia di Pirandello

A chiudere la giornata sarà dunque “La Giara”, commedia in un atto unico di Luigi Pirandello, proposta dalla Compagnia Nuova Palermo con la regia di Marco Pupella.

Nel cast indicato per lo spettacolo figurano Massimiliano Sciascia, Leonardo Campanella, Mirko Ingrassia, Valentino Pizzuto, Daniela Pupella e Fabiola Arculeo. Scene e costumi sono del Teatro Sant’Eugenio, mentre il progetto luci e suono è curato da Alessandro Pupella.

La scelta di Pirandello si lega in modo particolarmente significativo al territorio siciliano. “La Giara”, infatti, nasce come novella ambientata nel mondo rurale dell’Isola e successivamente viene trasformata dallo stesso autore in un testo teatrale.

La novella fu pubblicata sul Corriere della Sera nel 1909; Pirandello ne ricavò nel 1916 la commedia in un atto, inizialmente elaborata anche in dialetto agrigentino. La prima rappresentazione risale al 9 luglio 1917, al Teatro Nazionale di Roma, con la Compagnia di Angelo Musco.

L’eterna disputa tra Don Lolò e Zi’ Dima

Al centro della vicenda ci sono Don Lolò Zirafa, proprietario ricco, irascibile e ossessionato dai propri beni, e Zi’ Dima Licasi, abile conciabrocche chiamato a riparare una grande giara acquistata per la raccolta delle olive.

È proprio la riparazione del recipiente a trasformarsi in un esilarante conflitto. Don Lolò non si accontenta del mastice preparato da Zi’ Dima e pretende che alla giara vengano applicati anche dei punti. L’artigiano finisce così per entrare all’interno del grande recipiente, rimanendovi però incastrato. Da questo paradosso nasce una delle situazioni più celebri del teatro pirandelliano.

Dietro la comicità, tuttavia, Pirandello mette in scena una riflessione sui rapporti di potere, sull’ostinazione e sull’incapacità degli uomini di uscire dai ruoli che si sono costruiti. La giara diventa quasi una metafora: un oggetto apparentemente inanimato attorno al quale si scontrano due caratteri inconciliabili.

Una commedia profondamente siciliana

Il testo conserva inoltre quella particolare combinazione di umorismo, paradosso e osservazione della società siciliana che caratterizza una parte importante della produzione di Pirandello. La vicenda rurale, i personaggi, il linguaggio e il contrasto tra ricchezza e povertà restituiscono un’immagine della Sicilia lontana dagli stereotipi e, al tempo stesso, profondamente radicata nella cultura dell’Isola.

Non è la prima volta che la Compagnia Nuova Palermo porta “La Giara” sulla scena. La stessa formazione, con la regia di Marco Pupella, aveva già proposto l’opera nell’ambito di una rassegna dedicata al teatro pirandelliano.

L’appuntamento di domenica assume così un duplice significato: da una parte accompagna i festeggiamenti dedicati a Santa Marina, dall’altra propone al pubblico un classico della drammaturgia siciliana, capace ancora oggi di parlare attraverso il sorriso di conflitti molto umani.

L’appuntamento è per domenica 6 settembre alle ore 21.00 a Santa Marina, Termini Imerese. Una serata che unirà dunque la devozione popolare alla musica della banda e alla forza del teatro di Pirandello, nel segno di una tradizione siciliana che continua a trovare nuove occasioni per essere raccontata e condivisa.

Il programma di domenica 6 settembre in sintesi: