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Ven. Mar 27th, 2026

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Termini Imerese, sequestrata area industriale sulla costa: rifiuti pericolosi in un ex cantiere nautico

di redazione #Cronaca #himeraweb.it #sequestro #Sicilia #termini imerese

Blitz della Guardia Costiera lungo la fascia costiera di Termini Imerese, dove è stata sequestrata un’ampia area industriale di oltre 30 mila metri quadrati. Il provvedimento, disposto dalla Procura, riguarda un ex cantiere nautico ormai dismesso, trasformato nel tempo in un deposito incontrollato di rifiuti.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i capannoni abbandonati sarebbero stati utilizzati per lo stoccaggio illecito di materiali senza le necessarie autorizzazioni, in violazione della normativa ambientale. All’interno dell’area i militari hanno rinvenuto scarti edili, solventi chimici, vernici, residui di vetroresina e altri materiali derivanti dalle lavorazioni del settore nautico.

La presenza di rifiuti potenzialmente pericolosi a ridosso del litorale rappresenta un serio rischio per l’ambiente, con possibili conseguenze sia per il suolo che per l’ecosistema marino circostante.

Nei prossimi giorni saranno avviati accertamenti tecnici da parte dell’ARPA Sicilia, che dovrà analizzare la tipologia dei materiali presenti e verificare l’eventuale contaminazione del terreno. Le analisi serviranno a stabilire il livello di rischio ambientale e a definire eventuali interventi di bonifica o messa in sicurezza dell’area.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di controllo e contrasto allo smaltimento illecito dei rifiuti e ai traffici non autorizzati, fenomeni che continuano a rappresentare una criticità per la tutela del territorio. Le indagini proseguiranno per individuare eventuali responsabilità nella gestione dell’area e nel deposito dei materiali sequestrati.

di redazione

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