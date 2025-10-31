Termini Imerese, servizio rifiuti 1° Novembre: le variazioni per Ognissanti

In occasione della prossima Festa di Ognissanti, il Comune di Termini Imerese comunica delle importanti variazioni riguardanti il servizio di raccolta dei rifiuti. Si invitano tutti i cittadini a prendere visione delle seguenti modifiche per garantire il corretto svolgimento del servizio.
Raccolta Rifiuti – Sabato 1° Novembre
Servizio Regolare: Nonostante la festività di sabato 1° novembre, il servizio di raccolta dei rifiuti sarà effettuato regolarmente su tutto il territorio comunale.
Variazione Orario per i Residenti nelle Contrade
Anticipo Orario: Per i cittadini residenti nelle contrade, la raccolta prevista per sabato 1° novembre sarà eccezionalmente effettuata di mattina, anziché nel consueto orario pomeridiano.
Centri Comunali di Raccolta (CCR)
Per quanto riguarda i Centri Comunali di Raccolta, sono previste le seguenti aperture e chiusure per la giornata di sabato 1° novembre:
|Centro di Raccolta
|Indirizzo
|Orario Sabato 1° Novembre
|CCR di c.da Crisone
|c.da Crisone
|Aperto dalle 9:00 alle 12:00
|CCR di c.da Mulinelli
|c.da Mulinelli
|Chiuso
Si raccomanda a tutti gli utenti di prestare la massima attenzione a queste indicazioni per contribuire al mantenimento del decoro urbano.