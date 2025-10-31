Notizie
Termini Imerese, l’Uscateria Cicciuzzu resterà chiusa, le ragioni della mancata apertura stagionale
Il Castello di Caccamo si tinge di rosa per i 125 anni del Palermo Calcio
Inaugurata la nuova sede dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato a Termini Imerese
“La storia di Dea”: al Liceo Classico “Gregorio Ugdulena” una lezione di vita contro il bullismo
Termini Imerese, assolti due imputati accusati di spaccio: “La droga era per uso personale durante il lockdown”
Bagheria, il mistero di Giusy Ventimiglia: nove anni di bugie e silenzi. Oggi avrebbe compiuto 44 anni
Termini Imerese celebra i 15 anni della “Società del Carnovale”: l’omaggio a Nando Cimino, la dedica al Notaio Menzapinna
Halloween e Samhain: Le vere origini storiche di una festa troppo spesso “demonizzata” e incompresa
Maltrattamenti alla madre: arrestato 29enne di Termini Imerese
Termini Imerese, servizio rifiuti 1° Novembre: le variazioni per Ognissanti
Mer. Nov 5th, 2025

Termini Imerese

Termini Imerese, servizio rifiuti 1° Novembre: le variazioni per Ognissanti

di redazione #Dusty #himeraweb.it #il comune informa #raccolta rifiuti #Sicilia #termini imerese

In occasione della prossima Festa di Ognissanti, il Comune di Termini Imerese comunica delle importanti variazioni riguardanti il servizio di raccolta dei rifiuti. Si invitano tutti i cittadini a prendere visione delle seguenti modifiche per garantire il corretto svolgimento del servizio.

Raccolta Rifiuti – Sabato 1° Novembre

Servizio Regolare: Nonostante la festività di sabato 1° novembre, il servizio di raccolta dei rifiuti sarà effettuato regolarmente su tutto il territorio comunale.

Variazione Orario per i Residenti nelle Contrade

Anticipo Orario: Per i cittadini residenti nelle contrade, la raccolta prevista per sabato 1° novembre sarà eccezionalmente effettuata di mattina, anziché nel consueto orario pomeridiano.

Centri Comunali di Raccolta (CCR)

Per quanto riguarda i Centri Comunali di Raccolta, sono previste le seguenti aperture e chiusure per la giornata di sabato 1° novembre:

Centro di Raccolta Indirizzo Orario Sabato 1° Novembre
CCR di c.da Crisone c.da Crisone Aperto dalle 9:00 alle 12:00
CCR di c.da Mulinelli c.da Mulinelli Chiuso

Si raccomanda a tutti gli utenti di prestare la massima attenzione a queste indicazioni per contribuire al mantenimento del decoro urbano.

di redazione

Related Post

Termini Imerese

Termini Imerese, l’Uscateria Cicciuzzu resterà chiusa, le ragioni della mancata apertura stagionale

redazione Ott 31, 2025
Termini Imerese

Inaugurata la nuova sede dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato a Termini Imerese

redazione Ott 31, 2025
Termini Imerese

“La storia di Dea”: al Liceo Classico “Gregorio Ugdulena” una lezione di vita contro il bullismo

redazione Ott 31, 2025

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

Termini Imerese

Termini Imerese, l’Uscateria Cicciuzzu resterà chiusa, le ragioni della mancata apertura stagionale

Caccamo

Il Castello di Caccamo si tinge di rosa per i 125 anni del Palermo Calcio

Termini Imerese

Inaugurata la nuova sede dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato a Termini Imerese

Termini Imerese

“La storia di Dea”: al Liceo Classico “Gregorio Ugdulena” una lezione di vita contro il bullismo

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1