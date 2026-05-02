Termini Imerese si colora di creatività: arriva la prima “Giornata del Colore” dedicata ai bambini

Un pomeriggio capace di accendere sorrisi, liberare la fantasia e trasformare un angolo della città in un piccolo universo fatto di colori, giochi e meraviglia. A Termini Imerese sta per arrivare un evento pensato per i più piccoli, ma destinato a coinvolgere tutta la famiglia.

Domenica 3 maggio 2026, a partire dalle ore 16:00, Largo Mercato Ittico si animerà con la prima edizione della “Giornata del Colore”, un’iniziativa che promette di regalare ai bambini un’esperienza fuori dall’ordinario. Non si tratta della solita attività pomeridiana, ma di un vero e proprio spazio di libertà creativa, dove sporcarsi le mani diventa un gioco, e ogni macchia di colore racconta una storia.

L’idea nasce dalla volontà della Cartolibreria Di.Mi.PAPER di offrire qualcosa di diverso alla comunità: un momento autentico, in cui i bambini possano tornare protagonisti, lontani dalla routine quotidiana e dalle distrazioni digitali. Qui, saranno liberi di sperimentare, inventare, ridere e condividere, in un ambiente pensato su misura per loro.

La “Giornata del Colore” vuole essere anche un invito alle famiglie a fermarsi, a vivere insieme un tempo di qualità, fatto di semplicità e relazione. Perché spesso basta poco — un po’ di colore, uno spazio aperto e tanta voglia di giocare — per creare ricordi che restano.

L’entusiasmo intorno all’evento è già alto e i posti disponibili sono limitati. Per partecipare sarà necessaria la prenotazione e ogni bambino dovrà essere accompagnato da un genitore, a garanzia di un’esperienza sicura e ben organizzata.

In una città come Termini Imerese, iniziative come questa rappresentano molto più di un evento: sono un segnale concreto di attenzione verso i più piccoli e un’opportunità per rafforzare il senso di comunità.

L’appuntamento è fissato per domani. I colori sono pronti. Non resta che lasciarsi coinvolgere e partecipare a un pomeriggio che promette di essere, semplicemente, indimenticabile.