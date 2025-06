Termini Imerese si muove a ritmo caraibico: domani il saggio degli allievi della ASD Extreme Fitness Dance

Termini Imerese si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno nel panorama locale della danza: domani, mercoledì 4 giugno alle ore 21:30, il palco del Cineteatro Eden ospiterà il saggio di fine anno della scuola Extreme Fitness Dance, guidata dai maestri Emilia La Marca e Alan Caliendo.

L’evento, che sarà trasmesso in diretta su himeraweb.it, sarà presentato da Roberto D’Antony, presentatore storico e preparato, che animerà il pubblico tra un’esibizione e un’altra. Ad immortalare ogni passo di danza, invece, sarà Michele Parisi.

Il saggio rappresenta il culmine di un intenso anno accademico, durante il quale Emilia e Alan – conosciuti e stimati in tutto il territorio per la loro professionalità e carisma – hanno saputo trasmettere ai propri allievi tecnica, entusiasmo e spirito di gruppo. Specializzati in balli cubani e danze caraibiche, i due maestri offrono ogni anno un percorso formativo che unisce energia e passione, dando vita a spettacoli vibranti e coinvolgenti.

Sul palco si alterneranno allievi di tutte le età, pronti a emozionare il pubblico con coreografie travolgenti, frutto di mesi di lavoro e dedizione.

Un appuntamento imperdibile per appassionati di danza, famiglie, amici e per tutta la comunità: una serata in cui l’arte del movimento incontra la forza della passione.

In attesa dello spettacolo di domani, riviviamo insieme una breve intervista realizzata lo scorso anno.