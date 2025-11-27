Termini Imerese si prepara a celebrare il gusto: torna “Dolce Termini”, il Festival del panettone e del dolce siciliano

A Termini Imerese il Natale arriva in anticipo e lo fa nel modo più dolce possibile. Domenica 30 novembre 2025, la città si prepara ad accogliere la quarta edizione di “Dolce Termini – Festival del Panettone e del Dolce Siciliano”, un appuntamento che negli anni è riuscito a conquistare residenti, visitatori e appassionati del gusto provenienti da tutta la Sicilia.

La Zona Commerciale Bassa si trasformerà, dalle 17:00 alle 23:00, in un villaggio scintillante fatto di luci, profumi, musica e tradizioni. Una piccola città nella città, capace di evocare l’atmosfera tipica delle feste: quella in cui le strade si illuminano, le famiglie escono a passeggio, i bambini corrono curiosi e ogni angolo profuma di agrumi, mandorle, cannella e panettone appena sfornato.

Un percorso tra sapori, storie e maestria siciliana

Al centro dell’evento ci sarà il grande Villaggio della Degustazione, un itinerario che condurrà i visitatori tra i migliori panettoni artigianali della Sicilia e le eccellenze della pasticceria isolana. Non solo assaggi, ma anche incontri con maestri pasticceri pronti a raccontare segreti, tecniche e tradizioni tramandate da generazioni.

Ogni stand racconterà una storia: c’è chi arriva con un panettone al pistacchio lavorato lentamente, chi propone ricette classiche rivisitate, chi invece porta con sé la forza della tradizione, custodita come un tesoro di famiglia. In ogni dolce si percepiscono mani esperte, sacrifici, ore trascorse in laboratorio e un amore autentico per l’arte pasticcera.

La Sfida del Panettone d’Autore: il momento più atteso

Anche quest’anno non mancherà la Sfida del Panettone d’Autore, la gara che eleggerà il Miglior Panettone dell’Edizione 2025. A contendersi il titolo saranno artigiani provenienti da diverse province siciliane, ognuno con la propria interpretazione personale: tradizionale, glassato, innovativo, al cioccolato, agli agrumi o arricchito dagli ingredienti simbolo dell’isola.

Il pubblico potrà osservare la competizione da vicino, respirando l’emozione dei partecipanti e il profumo irresistibile dei lievitati appena tagliati. Un momento che, ogni anno, si trasforma in un piccolo spettacolo.

Musica, luci e spettacoli: un’atmosfera che incanta

Dolce Termini non è solo gusto, ma anche spettacolo. Le vie saranno animate da buskers, artisti e band itineranti, pronti a regalare melodie natalizie, performance suggestive e momenti di pura magia. Le note si intrecceranno alle risate dei bambini, alle chiacchiere dei passanti e al rumore dei calici che brindano all’inizio della stagione più attesa dell’anno.

Ad aggiungere colore e vivacità ci sarà il Villaggio dei Bambini, uno spazio pensato per le famiglie, con aree gioco, animazioni e attività dedicate ai più piccoli. Un luogo in cui l’atmosfera natalizia si fa ancora più intensa, tra stupore e divertimento.

Termini Imerese si conferma città del gusto e dell’accoglienza

Con questo evento, Termini Imerese rafforza ancora una volta il suo legame con la tradizione, la gastronomia e l’identità siciliana. Dolce Termini non è solo una fiera, ma un’esperienza collettiva che racconta la bellezza di una comunità che ama ritrovarsi, condividere e celebrare il proprio territorio.

È il prologo perfetto al Natale che verrà: una serata in cui il calore delle luci, la musica, i sapori e la convivialità si uniscono per trasformare un semplice evento in un ricordo da portare nel cuore.

L’invito è aperto a tutti: domenica 30 novembre, la magia del Natale prende forma a Termini Imerese.